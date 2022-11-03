ЦБ РФ, вероятно, продолжит снижать ставку в последующие месяцы - Альфа-банк

ЦБ РФ, вероятно, продолжит снижать ключевую ставку в последующие месяцы, полагают эксперты Альфа-банка.

"Несмотря на то, что мы ожидали ухудшения экономической активности в сентябре, масштаб негативных изменений превзошел наши прогнозы, - отмечают аналитики банка. - Российский ВВП снизился на 5,0% г/г в сентябре, что гораздо ниже спада на 4,0% г/г в августе; оборот розничной торговли упал на 9,8% г/г в сентябре против спада на 8,8% г/г в августе, тогда как безработица немного выросла - до 3,9% с 3,8% в предыдущем месяце. Слабый потребительский спрос вызвал замедление инфляции, которая в октябре находилась около 0,2% м/м. Мы ожидаем, что данные за октябрь покажут дополнительное сжатие экономики и, таким образом, считаем экономический контекст неподходящим для планов ЦБ РФ закончить цикл снижения ключевой ставки. В целом, мы подтверждаем свое несовпадающее с консенсус-прогнозом ожидание, что ЦБ РФ продолжит снижать ставку в последующие месяцы".

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