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Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ, вероятно, продолжит снижать ставку в последующие месяцы - Альфа-банк
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03 ноября 2022 года 18:01
ЦБ РФ, вероятно, продолжит снижать ставку в последующие месяцы - Альфа-банк
ЦБ РФ, вероятно, продолжит снижать ключевую ставку в последующие месяцы, полагают эксперты Альфа-банка. "Несмотря на то, что мы ожидали ухудшения экономической активности в сентябре, масштаб негативных изменений превзошел наши прогнозы, - отмечают аналитики банка. - Российский ВВП снизился на 5,0% г/г в сентябре, что гораздо ниже спада на 4,0% г/г в августе; оборот розничной торговли упал на 9,8% г/г в сентябре против спада на 8,8% г/г в августе, тогда как безработица немного выросла - до 3,9% с 3,8% в предыдущем месяце. Слабый потребительский спрос вызвал замедление инфляции, которая в октябре находилась около 0,2% м/м. Мы ожидаем, что данные за октябрь покажут дополнительное сжатие экономики и, таким образом, считаем экономический контекст неподходящим для планов ЦБ РФ закончить цикл снижения ключевой ставки. В целом, мы подтверждаем свое несовпадающее с консенсус-прогнозом ожидание, что ЦБ РФ продолжит снижать ставку в последующие месяцы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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