BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Uber Technologies c целевой ценой $39 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 34% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомании.

"Компания Uber представила сильные квартальные результаты. Отчетность подтвердила наше позитивное мнение относительно акций компании. Диверсификация бизнеса по направлениям дает более стабильный поток выручки, а постепенное улучшение маржинальности (особенно в сегменте доставки еды) может стать драйвером для продолжения роста акций. Прогноз на IV квартал предполагает дальнейший рост показателей и улучшение маржинальности. Как следствие, мы подтверждаем рекомендацию "покупать" c целевой ценой $39 на срок 1 год (потенциал роста 34%)", - пишут эксперты BCS Express.

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