"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ConocoPhillips с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: $123, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2022г 3 ноября. Аналитики ожидают, что выручка составит $18,038 млрд, а прибыль на акцию - $3,41. Учитывая высокие цены на нефть и хорошие отчетности компаний-конкурентов, эксперты "Финама" высоко оценивают вероятность того, что отчетность ConocoPhillips превзойдет ожидания аналитиков и менеджмент компании даст хороший прогноз.

"С технической точки зрения акция торгуется в среднесрочном восходящем ценовом канале. Идея на рост бумаги с целью $140. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $123 риск на портфель составит 0,19%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,86", - указывают аналитики.

ConocoPhillips - американская нефтяная компания со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас. Осуществляет добычу нефти и газа в США, Норвегии, Канаде, Австралии и других странах.

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