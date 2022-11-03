Акции Яндекса обладают потенциалом средне- и долгосрочного роста - "Мои Инвестиции"

Акции "Яндекса" обладают потенциалом средне- и долгосрочного роста, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Результаты "Яндекса" за III кв. 2022г показали, что рекламный бизнес компании сохраняет свою устойчивость в текущих условиях благодаря хорошей динамике клиентов из МСП и постепенному наращиванию бюджетов крупных рекламодателей. Рекламный бизнес вероятно сохранит двузначные темпы роста в IV кв., но будет заметен эффект обмена "Дзен" на Delivery Club, что в совокупности с более активными инвестициями в рост окажет давление на рентабельность", - отмечают эксперты.

Аналитики считают, что у "Яндекса" сохраняются хорошие перспективы средне- и долгосрочного роста, учитывая текущие тренды рынке рекламы и его постепенное восстановление в дальнейшем, а также развитие сегментов "Электронной коммерции" и "Доставки продуктов и готовой еды". Компания сейчас торгуется с мультипликатором EV/EBITDA на 2023г на уровне 10,5x, то есть c дисконтом более 50% к историческому среднему уровню, констатируют эксперты телеграм-канала.

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