Рубль днем немного снижается к доллару и более заметно растет к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 3 ноября. Доллар США подрастает, евро, напротив, дешевеет на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях более существенного роста в паре с евро.

Курс доллара США составил 61,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,27 руб./EUR1, подешевев на 84,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 29,2 копейки - до 61,2 рубля. Курс китайского юаня повысился к середине дня на 1 копейку - до 8,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понижается к доллару и растет к евро на дневных торгах вслед за их динамикой на глобальном рынке. Рост доллара к большинству мировых валют обусловлен итогами двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), поднявшей процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.). Ставка была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд и теперь находится на максимальном уровне с января 2008 года. Ее диапазон составляет 3,75-4% годовых.

С одной стороны, американский ЦБ указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. С другой стороны, Пауэлл отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, он сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее. Именно это заявление Пауэлла и явилось причиной повсеместного роста доллара США.

Рынки оценивают с вероятностью в 62%, что ФРС поднимет процентную ставку на 50 б.п. - до диапазона 4,25-4,5% годовых - на заседании в декабре. Исходя из котировок фьючерсов, к июню 2023 года стоимость кредитования вырастет в среднем до 5,1% годовых, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам октября 2022 года составило минус 7,5 млрд руб., сообщил Минфин РФ в четверг.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре в размере 282,8 млрд руб. Таким образом, с учетом отрицательного отклонения в октябре совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 275,2 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг днем на фоне возобновления опасений ослабления спроса в связи с потенциальной рецессией в мировой экономике.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг составляет $95,35 за баррель, что на 0,84% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,11%, до $89 за баррель.

Давление на нефтяной рынок также оказал рост доллара на фоне итогов заседания ФРС США. Нефтяные котировки повышались основную часть недели до решения американского ЦБ по ставке, отмечает Barron''s.

"Рубль сегодня отреагировал на заявления со стороны ФРС небольшим ослаблением, выйдя из диапазона 60-62 к доллару, днем российская валюта торгуется в районе 62 по отношению к доллару. В среднесрочной перспективе давление на рубль будет сохраняться на фоне дефицита бюджета, роста импорта и роста проинфляционных рисков", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Большую часть среды рубль не показывал ярко выраженную динамику. Тем не менее под конец дня его ослабление усилилось, и по итогам дня курс пара "доллар-рубль" вырос на 0,92%, до 61,80 руб./$1. Сегодня курс пары также подрастает, однако в текущих условиях сигналы Пауэлла о возможном росте ставки ФРС до более высоких пиковых уровней оказывают ограниченное влияние на рубль. Вероятно, сегодняшняя динамика как на валютном, так и на фондовым рынке в России объясняется фактором длинных выходных. На этом фоне в начале следующей недели курс пары "доллар-рубль" еще может вернуться в диапазон 60,90-62,15 руб./$1. Но в дальнейшем рубль будет тяготеть к ослаблению на фоне постепенного сокращения торгового профицита", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,93% и 8,01% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на отметках 8,18%, 8,35% и 8,43% годовых соответственно.