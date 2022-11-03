Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Юнипро

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Юнипро", отмечается в комментарии банка.

"Группа "Юнипро" опубликовала результаты за 3К22 по МСФО, которые мы оцениваем как сильные. Результаты превзошли наши расчеты на 0,3% по выручке, на 24,4% и на 31,5% - на уровне EBITDA и чистой прибыли соответственно", - отмечает аналитик Матвей Тайц.

Ключевым фактором роста стоимости акций "Юнипро", на взгляд эксперта, остается потенциальное возобновление выплаты дивидендов. Компания контролируется нерезидентом, поэтому выплата дивидендов пока невозможна из-за введенных ограничений на движение капитала. Однако компания накопила на балансе денежные средства на 18 млрд руб. и в финансовом отношении, в отсутствие долговых обязательств, по мнению Тайца, вполне способна осуществить выплату.

Контролирующий акционер заявил о намерении продать свою долю в капитале "Юнипро", и вероятная сделка с контрагентом из РФ может позволить возобновить выплату дивидендов, что видится аналитику инвестбанка как мощный триггер.

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