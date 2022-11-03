"Финам" сохраняет рейтинг "на уровне рынка" для акций "Московской биржи", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Московская биржа" опубликовала финансовые результаты за 3К22, которые говорят о неплохой устойчивости бизнеса компании в нынешних кризисных условиях, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - Так, показатель EBITDA вырос на 27,5% (г/г) до 11,9 млрд руб., чистая прибыль - на 29,3% до 8,7 млрд руб. Представленная отчетность окажет локальную поддержку акциям Мосбиржи. В то же время, более долгосрочные ожидания по-прежнему омрачаются повышенной экономической, геополитической и рыночной неопределенностью. В частности, ограничивающими факторами для продолжения подъема могут стать данные о снижении объемов торгов в октябре и недавний отказ от выплаты дивидендов за 2021г".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.