Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса", сообщается в комментарии банка.

"Яндекс" представил финансовые результаты за 3К22, которые превзошли наши ожидания. Так, совокупная выручка компании выросла на 46% г/г до 133 млрд руб., на 7% выше нашего прогноза. Скорректированная EBITDA взлетела на 256% г/г до 20 млрд руб., при рентабельности по этому показателю в 15% - это на 22% и 1,8 п.п. соответственно превышает наши оценки. Сильные финансовые результаты "Яндекса" за 3К22 отражают ведущее положение компании на российском рынке онлайн-рекламы и продолжающийся рост бизнеса в сегментах mobility и электронной торговли. Как будут обстоять дела компании в последнем квартале, пока неясно, но мы видим существенный потенциал роста с текущих уровней в силу фундаментальных факторов, с учетом средне- и долгосрочных перспектив компании", - пишет аналитик Константин Белов.

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