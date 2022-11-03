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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" присвоил рейтинг покупать бумагам Fix Price
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03 ноября 2022 года 13:37
"Финам" присвоил рейтинг покупать бумагам Fix Price
"Финам" присвоил рейтинг покупать депозитарным распискам Fix Price с прогнозной стоимостью на уровне 458 рублей за шутку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Депозитарные расписки эмитента с начала текущего года отстали от сектора, что, вероятно, связано с приостановкой дивидендных выплат и разовыми факторами, снизившими прибыль в первом полугодии. При этом компания продолжает активно открывать новые магазины, что вместе с ростом среднего чека позволяет увеличивать выручку и EBITDA более чем на 20% в год. Мы полагаем, что сохраняющийся потенциал роста бизнеса вместе с умеренной оценкой по мультипликаторам делает бумаги Fix Price привлекательными для покупок в текущей ситуации", - пишет эксперт Сергей Кауфман. Fix Price - лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен. На данный момент компания имеет 5462 магазина в РФ и ближайшем зарубежье. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-FIXPRICE-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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