Акции Самолета сохраняют потенциал роста в долгосрочной перспективе - ПСБ

Акции девелопера "Самолет" сохраняют потенциал роста в долгосрочной перспективе, прогнозная стоимость - 3300 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Динамика продаж компании ускорилась в 3К22 по сравнению со вторым кварталом (+31% г/г). Поддержку оказало снижение льготной ипотечной ставки до 7% летом. "Самолет" выделяется среди конкурентов, поскольку предлагает потенциальным покупателям современное решение жилищного вопроса: готовые квартиры в массовом сегменте с отделкой и мебелью, ипотечную ставку 0,01% на объекты девелопера. Это позволяет компании демонстрировать высокие темпы роста продаж. Идея роста в акциях эмитента в долгосрочной перспективе сохраняется. Наша целевая цена для акций - 3300 рублей за штуку", - указывают эксперты банка.

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