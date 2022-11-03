"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям HKEx

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям оператора Гонконгской фондовой биржи - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) - с прогнозной стоимостью на уровне 295,9 гонконгского доллара (HKD) на конец 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы Гонконгской биржи . Ожидаем, что китайские акции благодаря своей дешевизне, а также прогнозам сохранения высоких темпов роста экономики КНР и мягкой денежно-кредитной политике в стране будут оставаться привлекательными для международных инвесторов. И HKEx, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, будет выигрывать от этого", - отмечает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. - одна крупнейших биржевых площадок мира. Компания проводит торги широким спектром финансовых инструментов, а также обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание, предоставляет информационно-аналитические услуги.

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