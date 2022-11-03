Рынок акций РФ утром упал ниже 2150п по индексу МосБиржи на сигналах от ФРС США

Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг снижается вслед за мировыми площадками и нефтью после заявлений главы Федрезерва США о сохранении жесткой монетарной политики, а также из-за сокращения позиций игроками в преддверии длительных выходных; индекс МосБиржи откатился ниже поддержки 2150 пунктов во главе с металлургами.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2138,96 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1083,76 пункта (-2,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,6%.

Доллар вырос до 62,18 рубля (+0,38 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,4% и -2,5% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -1,6% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), "Московской биржи" (-1,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,7%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) по итогам III квартала 2022 года увеличила чистую прибыль на 29,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 8,715 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Падение ВВП РФ в сентябре 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 5,0% в годовом сравнении после снижения на 4,0% в августе (оценка уточнена с 4,1%), говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

По оценке министерства, спад ВВП РФ в III квартале 2022 года составил 4,4% в годовом выражении после снижения на 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале. Снижение ВВП РФ за январь-сентябрь 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 2,0%. В министерстве отмечают, что динамика ВВП близка к прогнозной траектории, и подтверждают прогноз снижения экономики по итогам 2022 года на уровне 2,9%.

Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2022 года составил 43,7 пункта, резко опустившись с сентябрьского значения 51,1 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global. Резкий спад деловой активности в секторе связан со слабым спросом и сокращением клиентской базы на фоне санкций и снижения покупательской способности клиентов.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в октябре составил 45,8 пункта по сравнению с 51,5 пункта в сентябре.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", без дополнительных сильных драйверов российский рынок акций вряд ли покажет рост в краткосрочной перспективе, а перед длинными выходными часть инвесторов будет фиксировать позиции. На мировых рынках сохраняется волатильность, к тому же в четверг выходит большой блок статистики.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, Федеральная резервная система (ФРС) готовит рынки к длительному периоду монетарного ужесточения, на что инвесторы отреагировали распродажами рисковых активов.

Глава Федрезерва Пауэлл расстроил рынки, сообщив, что ожидавшийся ранее пик ключевой ставки 4,6%, вероятно, будет выше с учетом опубликованных недавно макроэкономических данных. Это означает, что инвесторам стоит готовиться к длительному периоду ужесточения денежно-кредитной политики и не настраиваться на паузу в повышении ставок. Данный фактор представляет собой риск в том числе для среднесрочных настроений, но если американским акциям на этой неделе удастся возобновить краткосрочный рост, первоначальную реакцию на новости можно будет считать слишком эмоциональной, считает аналитик.

В четверг ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, данные по безработице еврозоны и заседание Банка Англии, который, вероятно, также как и американский регулятор, повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов.

Рынок акций РФ утром просел в рамках фиксации прибыли игроками в ожидании новых драйверов, но в целом нет препятствий для продолжения роста в район 2200 пунктов и 1150 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно, полагает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг негативный. ФРС повысила ставку и заявляет о том, что пока рано говорить о паузе. В Китае власти отрицают планы смягчения политики "нулевой терпимости" к коронавирусу. Более того, заболеваемость COVID-19 выросла в КНР за неделю более чем в два раза.

Нефть удерживает свои позиции на фоне проблем с поставками. В остальном негативные факторы преобладают, что создает предпосылки для снижения рынка акций РФ в четверг, к тому же впереди длинные выходные. Поэтому отечественные участники торгов предпочтут занять позицию продавцов или бездействия. Рубль сдает позиции на фоне низкого спроса со стороны экспортеров.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, Пауэлл дал намеки относительно замедления темпов повышения ставки в декабре, но и добавил неопределенности относительно потенциала роста ставки. В результате рынки начали закладываться на более высокие ее уровни на конец следующего года.

В четверг негативный настрой на мировых рынках сохраняется. Рынок акций РФ находится под давлением дефицита внутренних идей и ухудшившейся внешней конъюнктуры, повышающих склонность к фиксации прибыли перед "длинными" выходными. На этом фоне индекс МосБиржи отступил ниже отметки 2150 пунктов, которая выступает ближайшей зоной поддержки. Однако по итогам дня этот уровень может быть удержан, полагает Локтюхов.

В США накануне индексы акций снизились на 1,6-3,4% во главе с Nasdaq на заявлениях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, что совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и аналитиков. Таким образом, Федрезерв поднял ставку на 75 б.п. по итогам четвертого заседания подряд, теперь она находится на максимальном уровне с января 2008 года. Американский ЦБ полагает, что потребуется дальнейшее повышение ставки до тех пор, пока ее уровень не станет "достаточно ограничительным".

Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что вопрос замедления темпов подъема ставки, вероятно, будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. Однако он отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.

Заявления председателя Федрезерва вызвали негативную реакцию рынка, отмечает MarketWatch.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, трейдеры теперь оценивают в 52% вероятность ее повышения в декабре на 50 б.п., свидетельствуют данные CME FedWatch.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня культуры, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 3,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае в октябре просел до 48,3 пункта с 48,5 пункта в сентябре, согласно данным, рассчитываемым Caixin Media и S&P Global. Октябрьский показатель находится ниже пограничных 50 пунктов по итогам второго месяца подряд и обновил минимум с мая. Аналитики отмечают, что снижению активности способствует сохранение жестких коронавирусных ограничений в Китае.

На нефтяном рынке утром в четверг цены также проседают на фоне подъема доллара в связи с решением ФРС вновь повысить ключевую ставку.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $95,44 за баррель (-0,8% и +1,6% в среду), декабрьская цена WTI - $89,15 за баррель (-0,9% и +1,8% накануне).

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали еженедельные официальные данные о запасах энергоресурсов в Штатах.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,12 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,2 млн), запасы бензина снизились на 1,26 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн), резервы дистиллятов увеличились на 427 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 0,5 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции En+ (MOEX: ENPG) (-3%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-2,9%), MDMG (MOEX: MDMG) (-2,6%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,6%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+25% и +10,9% "префы"), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+6,9%), VEON (MOEX: VEON) (+6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+5,6%).

Телекоммуникационный холдинг VEON в III квартале нарастил выручку год к году на 3,6%, до $2,1 млрд, говорится в сообщении компании. EBITDA по отношению к III кварталу 2021 года не изменилась и составила $889 млн.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,552 млрд рублей (из них 1,571 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 0,773 млрд рублей на бумаги "Газпрома").