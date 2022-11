Фондовые индексы США существенно снизились в среду

Индексы США упали в среду на 1,6-3,4% на заявлениях главы ФРС. Фондовые индексы стран АТР падают на торгах в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг.

Американские фондовые индексы существенно снизились в среду на заявлениях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Федрезерв ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых. Она была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд. Теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года.

При этом американский ЦБ указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года.

Однако он отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.

Заявления председателя Федрезерва вызвали негативную реакцию рынка, отмечает MarketWatch.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, трейдеры теперь оценивают в 52% вероятность ее повышения в декабре на 50 б.п., свидетельствуют данные CME FedWatch.

Акции производителя машиностроительных материалов Rogers Corp. (SPB: ROG) рухнули более чем на 44% на новости о том, что химическая компания DuPont de Nemours Inc. (SPB: DD) отказалась от его покупки.

Котировки бумаг акций Airbnb Inc. (SPB: ABNB) упали на 13,4%. Сервис бронирования жилья в июле-сентябре увеличил чистую прибыль в 1,4 раза, выручку - до рекорда благодаря росту числа бронирований. Однако компания предупредила, что ждет замедления темпов роста в текущем квартале из-за сезонного фактора.

Стоимость Advanced Micro Devices (SPB: AMD) опустилась к концу сессии на 1,7%, хотя акции компании начали день существенным ростом. Производитель микрочипов в третьем квартале получил скорректированную прибыль и выручку хуже прогнозов экспертов.

Между тем цена бумаг Match Group (SPB: MTCH) подскочила на 4,2%. Владелец приложений для знакомств Tinder и Hinge сократил чистую прибыль в прошедшем квартале на 1,5%, но выручка оказалась выше прогнозов аналитиков.

Mondelez International (SPB: MDLZ) увеличила выручку в июле-сентябре на 8,1% и улучшила годовой прогноз, отметив устойчивый потребительский спрос, несмотря на повышение цен. Стоимость акций одного из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий поднялась на 1,2%.

Бумаги CVS Health Corp. (SPB: CVS) подорожали на 2,3%. Сеть аптек в третьем квартале получила чистый убыток из-за расходов, связанных с урегулированием претензий, касающихся "опиоидного дела". Между тем скорректированная прибыль и выручка CVS Health превзошли прогнозы аналитиков.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 505,44 пункта (1,55%) - до 32147,76 пункта.

Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), подешевевшие на 6,1%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 3,9%, а также Apple Inc. (SPB: AAPL) и Nike Inc. (SPB: NKE) - на 3,7%.

Подъем цен из 30 компаний, входящих в расчет Dow Jones, продемонстрировали только бумаги Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,8%, Verizon Communications (SPB: VZ) - на 0,9% и Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 0,35%. Стоимость акций Dow Inc. (SPB: DOW) осталась на уровне предыдущего дня.

Значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 96,41 пункта (2,5%), составив 3759,69 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии упал на 366,05 пункта (3,36%), завершив день на отметке 10524,8 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на торгах в четверг, следуя динамике американского рынка акций.

Биржи Японии закрыты в связи с празднованиями Дня культуры в стране.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:05 мск снизился на 0,6%. Гонконгский Hang Seng потерял 2,8%.

Акции производителя ПК Lenovo Group снижаются на 0,8%. Компания во втором финквартале увеличила чистую прибыль на 6%, но сократила выручку на 4%.

Бумаги фармацевтической CanSino Biologics Inc. дешевеют на 26,5%. Компания заявила, что не ждет сильного роста прибыли от продажи первой в Китае ингаляционной вакцины от COVID-19 из-за большой конкуренции на внутреннем рынке и снижения спроса в мире.

На этой новости падают также акции и других китайских фармацевтических компаний. Котировки бумаг CSPC Pharmaceutical Group Ltd. теряют 10,1% и выходят в лидеры снижения в составе Hang Seng, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) Ltd. - уменьшаются на 5,9%.

Кроме того, активно теряют в цене на Гонконгской бирже бумаги разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) (-6,7%), оператора казино Sands China (SPB: 1928) Ltd. (-6,1%) и онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (-6%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае в октябре упал до 48,3 пункта с 48,5 пункта в сентябре, согласно данным, рассчитываемым Caixin Media и S&P Global. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже - на ее снижение. Октябрьский показатель находится ниже 50 пунктов по итогам второго месяца подряд и обновил минимум с мая.

Аналитики отмечают, что снижению активности способствуют сохранение жестких коронавирусных ограничений в Китае.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск опустился на 0,12%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снижаются на 0,5%, стоимость автопроизводителя Hyundai Motor уменьшилась на 2,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в четверг упал на 1,8%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto потеряли 3,1% и 2,3% соответственно.

Цены на нефть снижаются на торгах в четверг на фоне подъема доллара в связи с решением Федеральной резервной системы (ФРС) США вновь повысить ключевую ставку.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК в четверг составляет $95,65 за баррель, что на $0,51 (0,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,51 (1,6%), до $96,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,61 (0,68%), до $89,39 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на $1,63 (1,8%), до $90 за баррель.

Рост доллара оказывает давление на нефть, при этом некоторые участники рынка также, вероятно, фиксируют прибыль после недавнего подъема котировок, говорит аналитик CMC Markets Тина Тэн.

"Поскольку ФРС подтвердила, что ставки продолжат расти, ухудшение прогноза мировой экономики может продолжить оказывать давление на нефтяные рынки", - отметила эксперт.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали еженедельные официальные данные о запасах энергоресурсов в Штатах.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,12 млн баррелей - до 436,83 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,26 млн баррелей и составили 206,63 млн баррелей. Коммерческие резервы дистиллятов увеличились на 427 тыс. баррелей, до 106,78 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 200 тыс. баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.