.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Фондовые индексы США существенно снизились в среду
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%, после сокращения на 0,1% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1,9%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 0,4%
 
ВВП РФ в сентябре снизился на 5% - Минэкономразвития
Падение ВВП РФ в сентябре 2022 года, по оценке Минэкономразвития, ускорилось до 5,0% в годовом сравнении после снижения на 4,0% в августе (оценка уточнена с 4,1%), на 4,3% в июле, на 5,0% в июне, на 4,5% в мае, на 2,7% в апреле, роста на 1,4% в...
 
Бизнес просит не запрещать ипотеку от застройщиков под 0,01-2% годовых
Застройщики обращаются в "Деловую Россию", указывая на проблему, связанную со снижением спроса на первичное жилье, следует из письма организации в Центробанк, с которым ознакомились "Известия". В апреле - мае 2022 года отрасль ощутила резкое падение...
 
Как достичь технологического суверенитета
В перечень фундаментальных понятий закона "О промышленной политике" необходимо внести термин "технологический суверенитет". Об этом говорится в проекте поправок, подготовленных Минпромторгом, пишут "Ведомости". Под технологическим суверенитетом,...
 
03 ноября 2022 года 09:20

Фондовые индексы США существенно снизились в среду

Индексы США упали в среду на 1,6-3,4% на заявлениях главы ФРС. Фондовые индексы стран АТР падают на торгах в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг.

Американские фондовые индексы существенно снизились в среду на заявлениях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Федрезерв ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых. Она была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд. Теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года.

При этом американский ЦБ указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года.

Однако он отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.

Заявления председателя Федрезерва вызвали негативную реакцию рынка, отмечает MarketWatch.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, трейдеры теперь оценивают в 52% вероятность ее повышения в декабре на 50 б.п., свидетельствуют данные CME FedWatch.

Акции производителя машиностроительных материалов Rogers Corp. (SPB: ROG) рухнули более чем на 44% на новости о том, что химическая компания DuPont de Nemours Inc. (SPB: DD) отказалась от его покупки.

Котировки бумаг акций Airbnb Inc. (SPB: ABNB) упали на 13,4%. Сервис бронирования жилья в июле-сентябре увеличил чистую прибыль в 1,4 раза, выручку - до рекорда благодаря росту числа бронирований. Однако компания предупредила, что ждет замедления темпов роста в текущем квартале из-за сезонного фактора.

Стоимость Advanced Micro Devices (SPB: AMD) опустилась к концу сессии на 1,7%, хотя акции компании начали день существенным ростом. Производитель микрочипов в третьем квартале получил скорректированную прибыль и выручку хуже прогнозов экспертов.

Между тем цена бумаг Match Group (SPB: MTCH) подскочила на 4,2%. Владелец приложений для знакомств Tinder и Hinge сократил чистую прибыль в прошедшем квартале на 1,5%, но выручка оказалась выше прогнозов аналитиков.

Mondelez International (SPB: MDLZ) увеличила выручку в июле-сентябре на 8,1% и улучшила годовой прогноз, отметив устойчивый потребительский спрос, несмотря на повышение цен. Стоимость акций одного из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий поднялась на 1,2%.

Бумаги CVS Health Corp. (SPB: CVS) подорожали на 2,3%. Сеть аптек в третьем квартале получила чистый убыток из-за расходов, связанных с урегулированием претензий, касающихся "опиоидного дела". Между тем скорректированная прибыль и выручка CVS Health превзошли прогнозы аналитиков.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 505,44 пункта (1,55%) - до 32147,76 пункта.

Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), подешевевшие на 6,1%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 3,9%, а также Apple Inc. (SPB: AAPL) и Nike Inc. (SPB: NKE) - на 3,7%.

Подъем цен из 30 компаний, входящих в расчет Dow Jones, продемонстрировали только бумаги Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,8%, Verizon Communications (SPB: VZ) - на 0,9% и Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 0,35%. Стоимость акций Dow Inc. (SPB: DOW) осталась на уровне предыдущего дня.

Значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 96,41 пункта (2,5%), составив 3759,69 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии упал на 366,05 пункта (3,36%), завершив день на отметке 10524,8 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на торгах в четверг, следуя динамике американского рынка акций.

Биржи Японии закрыты в связи с празднованиями Дня культуры в стране.

Инвесторы оценивают итоги ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Американский ЦБ ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых. Она была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд. Теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года.

При этом Федрезерв указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:05 мск снизился на 0,6%. Гонконгский Hang Seng потерял 2,8%.

Акции производителя ПК Lenovo Group снижаются на 0,8%. Компания во втором финквартале увеличила чистую прибыль на 6%, но сократила выручку на 4%.

Бумаги фармацевтической CanSino Biologics Inc. дешевеют на 26,5%. Компания заявила, что не ждет сильного роста прибыли от продажи первой в Китае ингаляционной вакцины от COVID-19 из-за большой конкуренции на внутреннем рынке и снижения спроса в мире.

На этой новости падают также акции и других китайских фармацевтических компаний. Котировки бумаг CSPC Pharmaceutical Group Ltd. теряют 10,1% и выходят в лидеры снижения в составе Hang Seng, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) Ltd. - уменьшаются на 5,9%.

Кроме того, активно теряют в цене на Гонконгской бирже бумаги разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) (-6,7%), оператора казино Sands China (SPB: 1928) Ltd. (-6,1%) и онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (-6%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае в октябре упал до 48,3 пункта с 48,5 пункта в сентябре, согласно данным, рассчитываемым Caixin Media и S&P Global. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже - на ее снижение. Октябрьский показатель находится ниже 50 пунктов по итогам второго месяца подряд и обновил минимум с мая.

Аналитики отмечают, что снижению активности способствуют сохранение жестких коронавирусных ограничений в Китае.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск опустился на 0,12%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снижаются на 0,5%, стоимость автопроизводителя Hyundai Motor уменьшилась на 2,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в четверг упал на 1,8%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto потеряли 3,1% и 2,3% соответственно.

Цены на нефть снижаются на торгах в четверг на фоне подъема доллара в связи с решением Федеральной резервной системы (ФРС) США вновь повысить ключевую ставку.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК в четверг составляет $95,65 за баррель, что на $0,51 (0,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,51 (1,6%), до $96,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,61 (0,68%), до $89,39 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на $1,63 (1,8%), до $90 за баррель.

Федрезерв ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых. Она была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд. Теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года.

При этом американский ЦБ указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. Однако он отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.

Рост доллара оказывает давление на нефть, при этом некоторые участники рынка также, вероятно, фиксируют прибыль после недавнего подъема котировок, говорит аналитик CMC Markets Тина Тэн.

"Поскольку ФРС подтвердила, что ставки продолжат расти, ухудшение прогноза мировой экономики может продолжить оказывать давление на нефтяные рынки", - отметила эксперт.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали еженедельные официальные данные о запасах энергоресурсов в Штатах.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,12 млн баррелей - до 436,83 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,26 млн баррелей и составили 206,63 млн баррелей. Коммерческие резервы дистиллятов увеличились на 427 тыс. баррелей, до 106,78 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 200 тыс. баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 ноября 2022 года 13:59
Рублю пока по-прежнему не хватает драйверов для направленной динамики - "Открытие Инвестиции"
Курсу рубля пока по-прежнему не хватает драйверов для направленной динамики, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "Ожидаем, что курсы пар USD/RUB и EUR/RUB сменят 13-дневные узкие диапазоны на более широкие коридоры....    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 13:37
"Финам" присвоил рейтинг покупать бумагам Fix Price
"Финам" присвоил рейтинг покупать депозитарным распискам Fix Price с прогнозной стоимостью на уровне 458 рублей за шутку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Депозитарные расписки эмитента с начала текущего года отстали от сектора, что, вероятно,...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 13:14
Акции Самолета сохраняют потенциал роста в долгосрочной перспективе - ПСБ
Акции девелопера "Самолет" сохраняют потенциал роста в долгосрочной перспективе, прогнозная стоимость - 3300 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Динамика продаж компании ускорилась в 3К22 по сравнению со вторым кварталом (+31% г/г). Поддержку оказало снижение...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 12:48
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям HKEx
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям оператора Гонконгской фондовой биржи - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) - с прогнозной стоимостью на уровне 295,9 гонконгского доллара (HKD) на конец 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы позитивно...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 12:21
ПСБ рекомендует держать бумаги Polymetal
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать бумаги Polymetal, сообщается в комментарии. "Мы оцениваем результаты Polymetal (за 3К22 и 9 месяцев 2022 года) как нейтральные. Снижение в выручке обусловлено накоплением запасов, а также коррекцией цен на золото. При этом в третьем квартале...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 11:55
Рубль может вернуться в диапазон 60,9-62,15 руб./$1 в начале следующей недели - Банк "Санкт-Петербург"
Курс пары доллар/рубль может вернуться в диапазон 60,9-62,15 руб./$1 в начале следующей недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Курс валютной пары USD/RUB растет на торгах в четверг, другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В текущих условиях сигналы Дж. Пауэлла о...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 11:30
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 50 руб
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 50 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: 36,7 рубля и ниже, потенциальная доходность: 36,2%, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Стоп-лосс" при необходимости инвестор может выставить...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 11:30
Рынок акций РФ утром упал ниже 2150п по индексу МосБиржи на сигналах от ФРС США
Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг снижается вслед за мировыми площадками и нефтью после заявлений главы Федрезерва США о сохранении жесткой монетарной политики, а также из-за сокращения позиций игроками в преддверии длительных выходных; индекс МосБиржи откатился ниже поддержки 2150 пунктов во главе с металлургами.    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 11:11
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Xcel Energy
инам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Xcel Energy с прогнозной стоимостью на уровне $67,4 за штуку на фоне представленных эмитентом преимущественно нейтральных результатов за третий квартал текущего года, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Настоящее сообщение...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 10:50
Заимствования Минфина оказывают давление на котировки ОФЗ - ПСБ
Агрессивные заимствования Минфина РФ оказывают давление на котировки рублевых гособлигаций, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина. "Мы связываем высокую активность Минфина с аккумулированием ликвидности для планового погашения гособлигаций в...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 10:34
Возможен рост доходностей ОФЗ в ближайшие дни - Sber CIB
Возможно продолжение роста доходностей на рынке рублевых гособлигаций в ближайшие торговые дни, полагают аналитики Sber CIB. "Минфин, как и на прошлой неделе, сумел разместить в среду крупный объем ОФЗ - на 167 млрд руб. Однако на аукционе по 14-летнему выпуску с фиксированным купоном ведомство...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 10:19
Цена нефти может уйти к $95/барр. и ниже в ближайшее время - ПСБ
Котировки нефти марки Brent могут вернуться к уровню $95 за баррель и даже ниже в ближайшее время, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Несмотря на "ястребиную" риторику главы ФРС США на заседании в среду, особого негатива в нефти не сформировалось: январский...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 10:03
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в России, еврозоне и США: - Индексы PMI для сектора услуг США, Китая (Caixin) и России за октябрь; - Уровень безработицы в еврозоне за сентябрь; - Сальдо торгового...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 09:53
Акции Татнефти пока по-прежнему могут быть интересны инвесторам - BCS Express
Акции "Татнефти" пока по-прежнему представляют интерес для инвесторов с точки зрения высоких дивидендов и устойчивого финансового положения, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Результаты "Татнефти" по РСБУ за III квартал 2022 года интересны, так как прибыль по российским стандартам...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 09:41
Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива
Москва. 3 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.