Рубль может вернуться в диапазон 60,9-62,15 руб./$1 в начале следующей недели - Банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль может вернуться в диапазон 60,9-62,15 руб./$1 в начале следующей недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс валютной пары USD/RUB растет на торгах в четверг, другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В текущих условиях сигналы Дж. Пауэлла о возможном росте ставки ФРС до более высоких пиковых уровней оказывают ограниченное влияние на рубль. Вероятно, динамика как на валютном, так и на фондовым рынках в России в четверг объясняется фактором длинных выходных. На этом фоне в начале следующей недели курс USD/RUB еще может вернуться в диапазон 60,9-62,15 руб./$1, но в дальнейшем рубль будет тяготеть к ослаблению на фоне постепенного сокращения торгового профицита", - пишут эксперты в комментарии.

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