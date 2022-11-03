.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Заимствования Минфина оказывают давление на котировки ОФЗ - ПСБ
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%, после сокращения на 0,1% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1,9%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 0,4%
 
ВВП РФ в сентябре снизился на 5% - Минэкономразвития
Падение ВВП РФ в сентябре 2022 года, по оценке Минэкономразвития, ускорилось до 5,0% в годовом сравнении после снижения на 4,0% в августе (оценка уточнена с 4,1%), на 4,3% в июле, на 5,0% в июне, на 4,5% в мае, на 2,7% в апреле, роста на 1,4% в...
 
Бизнес просит не запрещать ипотеку от застройщиков под 0,01-2% годовых
Застройщики обращаются в "Деловую Россию", указывая на проблему, связанную со снижением спроса на первичное жилье, следует из письма организации в Центробанк, с которым ознакомились "Известия". В апреле - мае 2022 года отрасль ощутила резкое падение...
 
Как достичь технологического суверенитета
В перечень фундаментальных понятий закона "О промышленной политике" необходимо внести термин "технологический суверенитет". Об этом говорится в проекте поправок, подготовленных Минпромторгом, пишут "Ведомости". Под технологическим суверенитетом,...
 
03 ноября 2022 года 10:50

Заимствования Минфина оказывают давление на котировки ОФЗ - ПСБ

Агрессивные заимствования Минфина РФ оказывают давление на котировки рублевых гособлигаций, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Мы связываем высокую активность Минфина с аккумулированием ликвидности для планового погашения гособлигаций в ноябре-декабре на 562 млрд руб. В условиях планируемого дефицита федерального бюджета в ближайшие месяцы Минфин, скорее всего, продолжит размещать ОФЗ в больших объемах. В четверг рынок рублевых гособлигаций вряд ли сможет позитивно отреагировать на замедление инфляции (по данным Росстата). Давление на цены будут оказывать ожидания предложения нового госдолга, а также негативная конъюнктура глобальных долговых рынков после заседания ФРС США", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 ноября 2022 года 13:59
Рублю пока по-прежнему не хватает драйверов для направленной динамики - "Открытие Инвестиции"
Курсу рубля пока по-прежнему не хватает драйверов для направленной динамики, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "Ожидаем, что курсы пар USD/RUB и EUR/RUB сменят 13-дневные узкие диапазоны на более широкие коридоры....    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 13:37
"Финам" присвоил рейтинг покупать бумагам Fix Price
"Финам" присвоил рейтинг покупать депозитарным распискам Fix Price с прогнозной стоимостью на уровне 458 рублей за шутку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Депозитарные расписки эмитента с начала текущего года отстали от сектора, что, вероятно,...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 13:14
Акции Самолета сохраняют потенциал роста в долгосрочной перспективе - ПСБ
Акции девелопера "Самолет" сохраняют потенциал роста в долгосрочной перспективе, прогнозная стоимость - 3300 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Динамика продаж компании ускорилась в 3К22 по сравнению со вторым кварталом (+31% г/г). Поддержку оказало снижение...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 12:48
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям HKEx
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям оператора Гонконгской фондовой биржи - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) - с прогнозной стоимостью на уровне 295,9 гонконгского доллара (HKD) на конец 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы позитивно...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 12:21
ПСБ рекомендует держать бумаги Polymetal
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать бумаги Polymetal, сообщается в комментарии. "Мы оцениваем результаты Polymetal (за 3К22 и 9 месяцев 2022 года) как нейтральные. Снижение в выручке обусловлено накоплением запасов, а также коррекцией цен на золото. При этом в третьем квартале...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 11:55
Рубль может вернуться в диапазон 60,9-62,15 руб./$1 в начале следующей недели - Банк "Санкт-Петербург"
Курс пары доллар/рубль может вернуться в диапазон 60,9-62,15 руб./$1 в начале следующей недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Курс валютной пары USD/RUB растет на торгах в четверг, другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В текущих условиях сигналы Дж. Пауэлла о...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 11:30
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 50 руб
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 50 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: 36,7 рубля и ниже, потенциальная доходность: 36,2%, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Стоп-лосс" при необходимости инвестор может выставить...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 11:30
Рынок акций РФ утром упал ниже 2150п по индексу МосБиржи на сигналах от ФРС США
Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг снижается вслед за мировыми площадками и нефтью после заявлений главы Федрезерва США о сохранении жесткой монетарной политики, а также из-за сокращения позиций игроками в преддверии длительных выходных; индекс МосБиржи откатился ниже поддержки 2150 пунктов во главе с металлургами.    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 11:11
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Xcel Energy
инам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Xcel Energy с прогнозной стоимостью на уровне $67,4 за штуку на фоне представленных эмитентом преимущественно нейтральных результатов за третий квартал текущего года, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Настоящее сообщение...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 10:34
Возможен рост доходностей ОФЗ в ближайшие дни - Sber CIB
Возможно продолжение роста доходностей на рынке рублевых гособлигаций в ближайшие торговые дни, полагают аналитики Sber CIB. "Минфин, как и на прошлой неделе, сумел разместить в среду крупный объем ОФЗ - на 167 млрд руб. Однако на аукционе по 14-летнему выпуску с фиксированным купоном ведомство...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 10:19
Цена нефти может уйти к $95/барр. и ниже в ближайшее время - ПСБ
Котировки нефти марки Brent могут вернуться к уровню $95 за баррель и даже ниже в ближайшее время, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Несмотря на "ястребиную" риторику главы ФРС США на заседании в среду, особого негатива в нефти не сформировалось: январский...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 10:03
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в России, еврозоне и США: - Индексы PMI для сектора услуг США, Китая (Caixin) и России за октябрь; - Уровень безработицы в еврозоне за сентябрь; - Сальдо торгового...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 09:53
Акции Татнефти пока по-прежнему могут быть интересны инвесторам - BCS Express
Акции "Татнефти" пока по-прежнему представляют интерес для инвесторов с точки зрения высоких дивидендов и устойчивого финансового положения, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Результаты "Татнефти" по РСБУ за III квартал 2022 года интересны, так как прибыль по российским стандартам...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 09:41
Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива
Москва. 3 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 09:39
Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг в диапазоне 2130-2150п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг понижением в пределах 1-2%, в диапазоне 2130-2150 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Состоявшаяся вечером в среду волна агрессивных распродаж в акциях российских компаний способствует...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.