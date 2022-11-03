Заимствования Минфина оказывают давление на котировки ОФЗ - ПСБ

Агрессивные заимствования Минфина РФ оказывают давление на котировки рублевых гособлигаций, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Мы связываем высокую активность Минфина с аккумулированием ликвидности для планового погашения гособлигаций в ноябре-декабре на 562 млрд руб. В условиях планируемого дефицита федерального бюджета в ближайшие месяцы Минфин, скорее всего, продолжит размещать ОФЗ в больших объемах. В четверг рынок рублевых гособлигаций вряд ли сможет позитивно отреагировать на замедление инфляции (по данным Росстата). Давление на цены будут оказывать ожидания предложения нового госдолга, а также негативная конъюнктура глобальных долговых рынков после заседания ФРС США", - отмечает эксперт.

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