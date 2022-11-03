Возможен рост доходностей ОФЗ в ближайшие дни - Sber CIB

Возможно продолжение роста доходностей на рынке рублевых гособлигаций в ближайшие торговые дни, полагают аналитики Sber CIB.

"Минфин, как и на прошлой неделе, сумел разместить в среду крупный объем ОФЗ - на 167 млрд руб. Однако на аукционе по 14-летнему выпуску с фиксированным купоном ведомство предоставило премию по доходности 80 б.п., что является одним из максимальных показателей за всю историю аукционов. Из-за этого на вторичном рынке доходности повысились на 10-25 б. п. Скорее всего, в ближайшие дни рынок продолжит закладывать в цены риски сохранения повышенного предложения ОФЗ, и доходности могут вырасти еще больше", - пишут эксперты в комментарии.

Торги на рынке нефти в четверг будут проходить, скорее всего, в диапазоне $94-96 за баррель, отмечают в инвестбанке.

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