Цена нефти может уйти к $95/барр. и ниже в ближайшее время - ПСБ

Котировки нефти марки Brent могут вернуться к уровню $95 за баррель и даже ниже в ближайшее время, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Несмотря на "ястребиную" риторику главы ФРС США на заседании в среду, особого негатива в нефти не сформировалось: январский фьючерс Brent пока остается выше $95 за баррель. Но мы ждем все же некоторого охлаждения настроений спекулянтов, что будет способствовать развороту цен на нефть обратно к нижней границе диапазона $90-95 за баррель", - указывает аналитик в комментарии.

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