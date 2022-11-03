Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в России, еврозоне и США:

- Индексы PMI для сектора услуг США, Китая (Caixin) и России за октябрь;

- Уровень безработицы в еврозоне за сентябрь;

- Сальдо торгового баланса США за сентябрь;

- Затраты на рабочую силу в США за третий квартал 2022 года;

- Заказы в промышленности и заказы на товары длительного пользования в США за сентябрь.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.