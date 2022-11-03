Акции Татнефти пока по-прежнему могут быть интересны инвесторам - BCS Express

Акции "Татнефти" пока по-прежнему представляют интерес для инвесторов с точки зрения высоких дивидендов и устойчивого финансового положения, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Результаты "Татнефти" по РСБУ за III квартал 2022 года интересны, так как прибыль по российским стандартам выступает дивидендной базой. В последние годы компания стремиться направлять на выплаты 50% от чистой прибыли по РСБУ - дивиденды за I полугодие 2022 г. были выплачены исходя из данного коэффициента. По итогам III квартала компания заработала 6,86 руб. на акцию потенциальных дивидендов. На закрытие торгов четверга это соответствует 1,8% и 1,9% дивидендной доходности на ао и ап соответственно. Размер выплат относительно небольшой, так как в III квартале финансовые результаты ухудшились на фоне укрепления рубля. Раньше компания выплачивала дивиденды за 9 месяцев, поэтому есть вероятность, что дивиденды могут быть выплачены отдельным траншем. Также не исключено, что компания может не выплачивать отдельно дивиденды за 9 месяцев, а включить сумму в итоговые дивиденды, которые ожидаются летом 2023 года, - пишет аналитик в комментарии. - Ожидания по акциям "Татнефти" умеренно позитивные. Несмотря на ожидаемое ухудшение результатов во II полугодии 2022 года компания остается интересной с точки зрения высоких дивидендов и устойчивого финансового положения".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.