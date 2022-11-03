.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%, после сокращения на 0,1% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1,9%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 0,4%
 
ВВП РФ в сентябре снизился на 5% - Минэкономразвития
Падение ВВП РФ в сентябре 2022 года, по оценке Минэкономразвития, ускорилось до 5,0% в годовом сравнении после снижения на 4,0% в августе (оценка уточнена с 4,1%), на 4,3% в июле, на 5,0% в июне, на 4,5% в мае, на 2,7% в апреле, роста на 1,4% в...
 
Бизнес просит не запрещать ипотеку от застройщиков под 0,01-2% годовых
Застройщики обращаются в "Деловую Россию", указывая на проблему, связанную со снижением спроса на первичное жилье, следует из письма организации в Центробанк, с которым ознакомились "Известия". В апреле - мае 2022 года отрасль ощутила резкое падение...
 
Как достичь технологического суверенитета
В перечень фундаментальных понятий закона "О промышленной политике" необходимо внести термин "технологический суверенитет". Об этом говорится в проекте поправок, подготовленных Минпромторгом, пишут "Ведомости". Под технологическим суверенитетом,...
 
03 ноября 2022 года 09:41

Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 3 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы существенно снизились в среду на заявлениях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Федрезерв ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых. Она была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд. Теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года. При этом американский ЦБ указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. Однако он отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, трейдеры теперь оценивают в 52% вероятность ее повышения в декабре на 50 базисных пунктов, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают на торгах в четверг, следуя динамике американского рынка акций. Биржи Японии закрыты в связи с празднованиями Дня культуры в стране. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:05 мск снизился на 0,6%. Гонконгский Hang Seng потерял 2,8%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае в октябре упал до 48,3 пункта с 48,5 пункта в сентябре, согласно данным, рассчитываемым Caixin Media и S&P Global. Октябрьский показатель находится ниже 50 пунктов по итогам второго месяца подряд и обновил минимум с мая. Аналитики отмечают, что снижению активности способствуют сохранение жестких коронавирусных ограничений в Китае. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск опустился на 0,12%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в четверг упал на 1,8%.

В свою очередь цены на нефть снижаются на торгах в четверг на фоне подъема доллара в связи с решением ФРС США вновь повысить ключевую ставку. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:26 мск в четверг составила $95,64 за баррель, что на 0,54% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,6%, до $96,16 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 0,72%, до $89,35 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на 1,8%, до $90 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали еженедельные официальные данные о запасах энергоресурсов в Штатах. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,12 млн баррелей - до 436,83 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,26 млн баррелей и составили 206,63 млн баррелей. Коммерческие резервы дистиллятов увеличились на 427 тыс. баррелей, до 106,78 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 200 тыс. баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 2,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,765 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,535 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 ноября снизился на 0,05% и составил 109,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 813,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-10" (+1%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,46%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,42%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-17R" (-1,9%), "РЖД-001P-05R" (-0,29%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 октября. Первоначальный объем выпуска составлял 3 млрд рублей, но высокий спрос инвесторов позволил эмитенту объем размещения более чем в 3 раза, до 10 млрд рублей. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании на 60 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце сентября.

ООО "Новые технологии" (Татарстан) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-01 с офертой через 3 года объемом 800 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 13,96% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 2 ноября. В ходе сбора заявок эмитент увеличил объем размещения облигаций с 500 млн рублей до 800 млн рублей. Техразмещение запланировано на 8 ноября.

ООО "О''Кей финанс" в первой декаде ноября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 12,28% годовых. Данный выпуск станет первой эмиссией в рамках программы бондов компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в декабре 2021 года.

ООО "ИЭК Холдинг" в ноябре - середине декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 10 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в начале октября текущего года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

АО "Гидромашсервис" досрочно погасило почти половину выпусков облигаций серий БО-02 и БО-03 на общую сумму 2,9 млрд рублей. Как следует из раскрытия, погашения выкупленных бумаг состоялись 19 сентября. В середине сентября эмитент выкупил в рамках оферт по соглашению с владельцами 1 млн 492 тыс. 483 облигации серии БО-02 и 1 млн 475 тыс. 427 облигаций серии БО-03. Объем каждого из выпусков составляет по 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 49,75% выпуска БО-02 и 49,18% выпуска БО-03. Цена приобретения облигаций серии БО-02 была установлена на уровне 99,15% от номинала, серии БО-03 - 98,75% от номинала. Компания разместила оба 10-летних выпуска объемом по 3 млрд рублей каждый в июле и октябре 2020 года. Ставка купонов до оферты в июле и октябре 2023 года установлена для облигаций серии БО-02 на уровне 8,15% годовых, для БО-03 - 7,95% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 ноября 2022 года 13:59
Рублю пока по-прежнему не хватает драйверов для направленной динамики - "Открытие Инвестиции"
Курсу рубля пока по-прежнему не хватает драйверов для направленной динамики, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "Ожидаем, что курсы пар USD/RUB и EUR/RUB сменят 13-дневные узкие диапазоны на более широкие коридоры....    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 13:37
"Финам" присвоил рейтинг покупать бумагам Fix Price
"Финам" присвоил рейтинг покупать депозитарным распискам Fix Price с прогнозной стоимостью на уровне 458 рублей за шутку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Депозитарные расписки эмитента с начала текущего года отстали от сектора, что, вероятно,...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 13:14
Акции Самолета сохраняют потенциал роста в долгосрочной перспективе - ПСБ
Акции девелопера "Самолет" сохраняют потенциал роста в долгосрочной перспективе, прогнозная стоимость - 3300 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Динамика продаж компании ускорилась в 3К22 по сравнению со вторым кварталом (+31% г/г). Поддержку оказало снижение...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 12:48
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям HKEx
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям оператора Гонконгской фондовой биржи - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) - с прогнозной стоимостью на уровне 295,9 гонконгского доллара (HKD) на конец 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы позитивно...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 12:21
ПСБ рекомендует держать бумаги Polymetal
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать бумаги Polymetal, сообщается в комментарии. "Мы оцениваем результаты Polymetal (за 3К22 и 9 месяцев 2022 года) как нейтральные. Снижение в выручке обусловлено накоплением запасов, а также коррекцией цен на золото. При этом в третьем квартале...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 11:55
Рубль может вернуться в диапазон 60,9-62,15 руб./$1 в начале следующей недели - Банк "Санкт-Петербург"
Курс пары доллар/рубль может вернуться в диапазон 60,9-62,15 руб./$1 в начале следующей недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Курс валютной пары USD/RUB растет на торгах в четверг, другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В текущих условиях сигналы Дж. Пауэлла о...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 11:30
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 50 руб
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 50 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: 36,7 рубля и ниже, потенциальная доходность: 36,2%, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Стоп-лосс" при необходимости инвестор может выставить...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 11:30
Рынок акций РФ утром упал ниже 2150п по индексу МосБиржи на сигналах от ФРС США
Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг снижается вслед за мировыми площадками и нефтью после заявлений главы Федрезерва США о сохранении жесткой монетарной политики, а также из-за сокращения позиций игроками в преддверии длительных выходных; индекс МосБиржи откатился ниже поддержки 2150 пунктов во главе с металлургами.    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 11:11
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Xcel Energy
инам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Xcel Energy с прогнозной стоимостью на уровне $67,4 за штуку на фоне представленных эмитентом преимущественно нейтральных результатов за третий квартал текущего года, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Настоящее сообщение...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 10:50
Заимствования Минфина оказывают давление на котировки ОФЗ - ПСБ
Агрессивные заимствования Минфина РФ оказывают давление на котировки рублевых гособлигаций, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина. "Мы связываем высокую активность Минфина с аккумулированием ликвидности для планового погашения гособлигаций в...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 10:34
Возможен рост доходностей ОФЗ в ближайшие дни - Sber CIB
Возможно продолжение роста доходностей на рынке рублевых гособлигаций в ближайшие торговые дни, полагают аналитики Sber CIB. "Минфин, как и на прошлой неделе, сумел разместить в среду крупный объем ОФЗ - на 167 млрд руб. Однако на аукционе по 14-летнему выпуску с фиксированным купоном ведомство...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 10:19
Цена нефти может уйти к $95/барр. и ниже в ближайшее время - ПСБ
Котировки нефти марки Brent могут вернуться к уровню $95 за баррель и даже ниже в ближайшее время, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Несмотря на "ястребиную" риторику главы ФРС США на заседании в среду, особого негатива в нефти не сформировалось: январский...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 10:03
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в России, еврозоне и США: - Индексы PMI для сектора услуг США, Китая (Caixin) и России за октябрь; - Уровень безработицы в еврозоне за сентябрь; - Сальдо торгового...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 09:53
Акции Татнефти пока по-прежнему могут быть интересны инвесторам - BCS Express
Акции "Татнефти" пока по-прежнему представляют интерес для инвесторов с точки зрения высоких дивидендов и устойчивого финансового положения, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Результаты "Татнефти" по РСБУ за III квартал 2022 года интересны, так как прибыль по российским стандартам...    читать дальше
.
03 ноября 2022 года 09:39
Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг в диапазоне 2130-2150п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг понижением в пределах 1-2%, в диапазоне 2130-2150 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Состоявшаяся вечером в среду волна агрессивных распродаж в акциях российских компаний способствует...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.