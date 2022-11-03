Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 3 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы существенно снизились в среду на заявлениях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Федрезерв ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых. Она была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд. Теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года. При этом американский ЦБ указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. Однако он отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, трейдеры теперь оценивают в 52% вероятность ее повышения в декабре на 50 базисных пунктов, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают на торгах в четверг, следуя динамике американского рынка акций. Биржи Японии закрыты в связи с празднованиями Дня культуры в стране. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:05 мск снизился на 0,6%. Гонконгский Hang Seng потерял 2,8%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае в октябре упал до 48,3 пункта с 48,5 пункта в сентябре, согласно данным, рассчитываемым Caixin Media и S&P Global. Октябрьский показатель находится ниже 50 пунктов по итогам второго месяца подряд и обновил минимум с мая. Аналитики отмечают, что снижению активности способствуют сохранение жестких коронавирусных ограничений в Китае. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск опустился на 0,12%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в четверг упал на 1,8%.

В свою очередь цены на нефть снижаются на торгах в четверг на фоне подъема доллара в связи с решением ФРС США вновь повысить ключевую ставку. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:26 мск в четверг составила $95,64 за баррель, что на 0,54% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,6%, до $96,16 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 0,72%, до $89,35 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на 1,8%, до $90 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали еженедельные официальные данные о запасах энергоресурсов в Штатах. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,12 млн баррелей - до 436,83 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,26 млн баррелей и составили 206,63 млн баррелей. Коммерческие резервы дистиллятов увеличились на 427 тыс. баррелей, до 106,78 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 200 тыс. баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 2,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,765 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,535 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 ноября снизился на 0,05% и составил 109,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 813,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-10" (+1%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,46%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,42%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-17R" (-1,9%), "РЖД-001P-05R" (-0,29%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 октября. Первоначальный объем выпуска составлял 3 млрд рублей, но высокий спрос инвесторов позволил эмитенту объем размещения более чем в 3 раза, до 10 млрд рублей. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании на 60 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце сентября.

ООО "Новые технологии" (Татарстан) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-01 с офертой через 3 года объемом 800 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 13,96% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 2 ноября. В ходе сбора заявок эмитент увеличил объем размещения облигаций с 500 млн рублей до 800 млн рублей. Техразмещение запланировано на 8 ноября.

ООО "О''Кей финанс" в первой декаде ноября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 12,28% годовых. Данный выпуск станет первой эмиссией в рамках программы бондов компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в декабре 2021 года.

ООО "ИЭК Холдинг" в ноябре - середине декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 10 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в начале октября текущего года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

АО "Гидромашсервис" досрочно погасило почти половину выпусков облигаций серий БО-02 и БО-03 на общую сумму 2,9 млрд рублей. Как следует из раскрытия, погашения выкупленных бумаг состоялись 19 сентября. В середине сентября эмитент выкупил в рамках оферт по соглашению с владельцами 1 млн 492 тыс. 483 облигации серии БО-02 и 1 млн 475 тыс. 427 облигаций серии БО-03. Объем каждого из выпусков составляет по 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 49,75% выпуска БО-02 и 49,18% выпуска БО-03. Цена приобретения облигаций серии БО-02 была установлена на уровне 99,15% от номинала, серии БО-03 - 98,75% от номинала. Компания разместила оба 10-летних выпуска объемом по 3 млрд рублей каждый в июле и октябре 2020 года. Ставка купонов до оферты в июле и октябре 2023 года установлена для облигаций серии БО-02 на уровне 8,15% годовых, для БО-03 - 7,95% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.