Рубль не демонстрирует яркой динамики на старте торгов с учетом противоречивых факторов

Москва. 3 ноября. Доллар США и юань едва заметно растут на "Московской бирже" на старте торгов в четверг, рубль почти не меняется на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,855 руб./$1 (+5,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 23,75 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 1 коп. - до 8,424 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти стабилен на старте торгов на фоне влияния противоположных факторов. На азиатских рынках наблюдается негативный настрой глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам. Цены на нефть снижаются в рамках коррекции, но остаются высокими после выхода еженедельных данных Минэнерго США о запасах энергоресурсов.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,12 млн баррелей - до 436,83 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 200 тыс. баррелей.

Опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 октября, снизились на 6,53 млн баррелей после повышения на 4,52 млн баррелей неделей ранее.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $95,85 за баррель, что на 0,32% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $89,53 за баррель, что на 0,52% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг отражают негативные настроения: китайский CSI300 снизился на 1,23%, японский Nikkei 225 опускается на 0,06%, гонконгский Hang Seng - на 2,89%, южнокорейский Kospi потерял 0,54%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 1,9%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавил 0,20%.

Американские фондовые индексы существенно снизились в среду на заявлениях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Федрезерв ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых. Она была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд, и теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года.

При этом американский ЦБ указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Глава ФРС на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. Однако он отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее. Заявления председателя Федрезерва вызвали негативную реакцию рынка. Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, трейдеры теперь оценивают в 52% вероятность ее повышения в декабре на 50 б.п., свидетельствуют данные CME FedWatch.