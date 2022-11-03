Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг в диапазоне 2130-2150п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг понижением в пределах 1-2%, в диапазоне 2130-2150 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Состоявшаяся вечером в среду волна агрессивных распродаж в акциях российских компаний способствует открытию индекса Мосбиржи с сильным спадом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации на новом относительно низком уровне. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2120, 2100 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2160, 2180 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.