"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Southern Co. с прогнозной стоимостью на уровне $82 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем результаты одного из крупнейших в США коммунальных холдингов за третий квартал 2022 года. Самой хорошей новостью стало то, что проект АЭС Vogtle приближается к завершению и не увеличился в стоимости по итогам квартала. Считаем, что ввод объекта станет знаковым событием для компании и отрасли в целом, и потому сохраняем рейтинг "покупать" для акций эмитента с целевой ценой $82", - указывает эксперт Александр Ковалев.

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