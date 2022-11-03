Возможен устойчивый рост котировок нефти на следующей неделе - BCS Express

Возможен устойчивый рост котировок нефти марки Brent на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть продолжали расти в среду, поддерживаемые сокращением запасов в США и ожидаемым снижением поставок в конце года. Между тем сигнал от ФРС говорит о сохранении курса на повышение ставок, и в 2023 году ставка заимствований вполне может достигнуть 5%. При таком сентименте сложно ожидать продолжения роста до конца текущей недели. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent вышла за пределы торгового коридора предыдущих недель и формально преодолела верхнюю границу нисходящего канала. Дорога к $98,6-100 за баррель открыта, но участникам рынка еще нужно полностью "переварить" посыл ФРС. Вероятно, устойчивое продолжение роста следует ожидать уже на следующей неделе", - пишет аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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