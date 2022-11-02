Рынок акций РФ провел торги среды в консолидации в ожидании новостей от ФРС США, раллировал VEON

Москва. 2 ноября. Рынок акций РФ провел торги в среду в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов в ожидании итогов двухдневного заседания Федрезерва США. Индекс МосБиржи стабилизировался чуть выше 2170 пунктов, во втором эшелоне раллировали акции VEON (+18,4%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2173,84 пункта (-0,02%), индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился до 1108,69 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 61,77 рубля (+0,54 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,8%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Московской биржи" (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Производство Polymetal в III квартале выросло на 7% г/г (до 490 тыс. унций), выручка упала на 13% (до $714 млн), сообщается в отчете компании.

Чистая прибыль "Татнефти" за девять месяцев 2022 года по РСБУ выросла на 49%, до 184,09 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка увеличилась на 30%, до 997,5 млрд рублей, себестоимость - на 18%, до 648,9 млрд рублей.

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал внеочередному собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 256 рублей на акцию, сообщила компания.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду не показал существенных изменений, консолидируясь в ожидании более значимых новостей.

Акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+4,3%, до 6584 рубля) в среду выросли без конкретных фундаментальных причин. Не исключено, что инвесторы рассчитывают на новые дивиденды компании, которая одна из немногих в РФ осуществила выплаты за первое полугодие текущего года. С технической точки зрения акции ФосАгро достигли максимума с конца сентября на возросших оборотах, что дает надежды на развитие роста и последующее закрытие дивидендного "гэпа" с целевым уровнем 6888 руб. Позитивный краткосрочный сигнал подтверждается закреплением бумаг выше сопротивления 6550 руб. Наиболее важное среднесрочное сопротивление при этом находится на уровне 7160 руб. (также средняя полоса Боллинджера недельного графика).

Великобритания сообщила о расширении запрета на импорт российского золота, который теперь распространяется на металл, переработанный в третьих странах и содержащий золото из России, а также на импорт ювелирных золотых украшений за исключением нужд личного пользования.

На нефтяном рынке цены к вечеру вернулись к росту, подогретые статистикой о запасах сырья в США, однако итог сессии, вероятно, определит риторика ФРС и последующая динамика американского доллара, считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС продолжили консолидацию у локальных пиков. Рынку удалось снять краткосрочную перекупленность, образовавшуюся на прошлой неделе, что в целом создает предпосылки для развития восходящего движения с ближайшими сопротивлениями 2210 и 1130 пунктов по индексам, полагает Кожухова.

Руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик также отмечает, что индекс МосБиржи продолжил консолидацию в области 2170-2180 пунктов, сохраняя возможность для дальнейшего движения вверх, в район отметки 2200 пунктов.

В целом, рынок акций РФ замер в ожидании решения по ставке ФРС США, а также комментария по дальнейшей кредитно-денежной политике (ДКП). В случае, если регулятор даст сигнал рынкам о снижении темпов повышения ставки, рост на мировых площадках, в том числе на отечественном рынке, может продолжиться. В противном случае снижение ускорится.

Данные от ADP по занятости в несельскохозяйственном секторе США оказались лучше прогнозов: число занятых выросло на 239 тыс. против прогноза 195 тыс. Как и ожидалось, хорошие данные рынки восприняли негативно в преддверии новостей от ФРС США, так как хорошая статистика снижает шансы смены риторики в отношении ДКП со стороны американского регулятора, считает Линчик.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, в четверг рынки будут торговаться с учетом итогов заседания ФРС. При отсутствии каких-либо сюрпризов со стороны Федрезерва значительного влияния повышения ставок в США на общий сантимент не ожидается. Основное внимание участников торгов будет приковано к комментариям и прогнозам регулятора.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в четверг выступит с речью, также выйдут октябрьский индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) КНР от Caixin и данные по деловой активности в этом же секторе за минувший месяц в США. Краткосрочный взгляд на российский рынок остается сдержанно позитивным, индекс МосБиржи в четверг будет формироваться в пределах 2100-2220 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, "быки" и "медведи" в среду предпочли не рисковать. Позитивным фактором для российских акций стало возвращение России в зерновую сделку, которое подтвердил президент страны Владимир Путин.

В лидеры роста на фоне сообщений о возобновлении участия РФ в соглашении о транспортных коридорах для экспорта сельхозпродукции морским путем вышли акции "Фосагро". Акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) поддержали новости о продолжающейся реорганизации российских электросетей.

Движения индекса МосБиржи в ходе сессии 3 ноября ожидается в коридоре 2100-2200 пунктов, полагает Мильчакова.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), темпы экономического роста в США пока остаются относительно высокими, а ситуация на рынке труда еще не ухудшилась. На этом фоне ФРС, вероятнее всего, вновь повысит ставку на 75 б.п., что во многом уже учтено в рыночных ценах. Для динамики активов более важными будут сигналы о дальнейшей траектории ужесточения денежно-кредитной политики.

Если американский регулятор, опасаясь ухудшения ситуации на долговом рынке, все же смягчит свою риторику, то на мировом рынке может резко усилиться спрос на рисковые активы. С другой стороны, если ФРС укажет на необходимость дальнейших жестких действий, даже ценой усиления рисков рецессии, то негативные настроения конца сентября могут вновь вернуться на рынок, полагают эксперты.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,4%), проседают Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 снизились на 0,4-0,6%) и США (индексы теряют 0,1-0,9%).

Заседание Федрезерва завершится вечером в среду. Как ожидается, по его итогам ключевая процентная ставка будет снова повышена на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Основное внимание участников рынка будет сфокусировано на заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения политики.

На нефтяном рынке вечером в среду цены вернулись к росту на статистике Минэнерго США о запасах. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $96,24 за баррель (+1,7% и +2% во вторник), декабрьская цена WTI - $90,1 за баррель (+2% и +2,1% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,12 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,2 млн), запасы бензина снизились на 1,26 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн), резервы дистиллятов увеличились на 427 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 0,5 млн).

Поддержку рынку также оказывает информация The Wall Street Journal и Bloomberg о том, что Саудовская Аравия опасается атак Ирана на объекты внутри страны, а также в Ираке. Это может привести к перебоям поставок нефти из региона и подъему цен на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции VEON (+18,4%, до 26,7 рубля, на пике покупок цена поднималась до 31,55 рубля), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+15,5% и +8,6% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+7,7%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+6%), акции "ФосАгро" (+4,3%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+3,9%).

Акции телекоммуникационного холдинга VEON выросли на новостях, что холдинг объявил о начале проведения конкурентной продажи ПАО "Вымпелком" (VEON принадлежит 100% российского телеком-оператора). Как следует из сообщения, VEON в настоящее время изучает варианты для достижения оптимального результата для всех заинтересованных сторон. Информация о потенциальных покупателях и другие подробности в сообщении не приводятся.

Чистый убыток "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+1%) по РСБУ за 9 месяцев составил 2,76 млрд руб. против прибыли 1,64 млрд руб. годом ранее. Прибыль от продаж составила 3,2 млрд руб. (рост в 1,8 раза). Прочие расходы увеличились в 6,2 раза, до 8,31 млрд руб.

Акционеры ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+0,5% и +0,1% "префы") на внеочередном собрании 23 декабря рассмотрят вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 года, говорится в сообщении компании. Размер планируемых дивидендов пока не раскрыт. "Россети Ленэнерго" пока не публиковали свою финансовую отчетность за 9 месяцев 2022 года. По итогам 2021 года акционеры "Россети Ленэнерго" утвердили выплату дивидендов в размере 0,35 руб. на обыкновенную акцию и 21,22 руб. на "преф" (всего - 4,95 млрд руб.).

Подешевели акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-11,1%), "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-9,7%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-5,4%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-3,8%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-3,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,8%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,5%), бумаги ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-2,2%).

ПАО "Россети Московский регион" созывает внеочередное собрание акционеров 23 декабря, на повестке - выплата дивидендов по итогам работы в январе-сентябре, сообщила компания.

Акционеры ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-0,5%) на внеочередном собрании 23 декабря рассмотрят вопрос о выплате промежуточных дивидендов, говорится в сообщении компании. Размер планируемых дивидендов пока не раскрыт.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 22,032 млрд рублей (из них 4,155 млрд рублей пришлось на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), 3,425 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 2,476 млрд рублей на бумаги "Газпрома").