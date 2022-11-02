Котировки евробондов РФ продемонстрировали в среду боковую динамику на фоне стабилизации UST

Москва. 2 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду боковую динамику на фоне стабилизации ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании объявления вечером итогов ноябрьского заседания ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,95% от номинала (доходность - 10,7% годовых). Цена бумаг с погашением в 2042 году 2 ноября выросла на 7 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 53,9% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 11,22% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации не изменился). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 12 базисных пунктов - до 48,53% от номинала (его доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 11,48% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 370 базисных пунктов, подешевев до 43,5% от номинала (их доходность выросла на 300 базисных пунктов - до 32,53% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 45,55% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 24,24% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году опустились в цене на 7 базисных пунктов, до 42,69% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 20,39% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 37 базисных пунктов, подешевев до 69,33% от номинала (его доходность выросла на 94 базисных пункта - до 50,53% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, вновь составив 65,31% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 2 ноября вновь была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

Глобальные инвесторы находятся в ожидании объявления в среду вечером итогов очередного заседания Федеральной резервной системы. По прогнозам, американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3,75-4% годовых. Участники рынка не сомневаются, что стоимость кредитования будет повышена на эту величину четвертый раз подряд, поэтому основное внимание будет сфокусировано на заявлениях председателя Федрезерва Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения денежно-кредитной политики. Многие экономисты предупреждают о рисках чрезмерного ужесточения ДКП, которое может спровоцировать серьезный экономический спад.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в октябре составил 239 тыс., что стало самым существенным повышением за три месяца. Средний прогноз аналитиков предполагал увеличение показателя на 195 тыс.