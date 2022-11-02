Sber CIB назвал топ акций российских компаний средней и малой капитализации. В подборку вошли "Самолет", "ДВМП", "Черкизово", "Группа Позитив", "ТМК", Inarctica, "Белуга" и "ИСКЧ", отмечается в комментарии инвестбанка.

"В последние месяцы мы расширили аналитическое покрытие компаний и сейчас представляем подборку акций средней и малой капитализации, - пишут эксперты Sber CIB. - Основу подборки составят компании второго и третьего эшелонов. Их капитализация, как правило, не превышает 200 млрд руб., а уровень ликвидности - приемлемый. Индикатором эффективности подборки послужит индекс Мосбиржи средней и малой капитализации (MCXSM)".

Акции компаний второго и третьего эшелонов предполагают больший уровень риска, и они менее ликвидны, чем "голубые фишки", подчеркивается в комментарии. В то же время потенциал роста таких небольших компаний обычно значительно выше. Таким образом, больший риск инвестиций компенсируется потенциально более высокой доходностью.

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