"Финам" повысил рейтинг акций American Electric Power до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций American Electric Power с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была сохранена экспертами на уровне $ 109 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня без учета дивидендов.

"Ветропарк North Central Wind Energy общей мощностью 1,5 ГВт, введенный в марте 2022 года, оказал поддержку финансовым результатам эмитента в 3К22, способствуя (среди прочего) снижению зависимости от ТЭС. Компания продолжает оптимизацию портфеля генерации и в первой половине 2023 года должна закрыть две крупные сделки, что принесет дополнительную ликвидность и ускорит "зеленый" переход", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

American Electric Power - одна из крупнейших холдинговых компаний электроэнергетического сектора США, обслуживает около 5,5 млн потребителей в 11 штатах на юге и северо-востоке США и управляет самой обширной в стране инфраструктурой сетей передачи электроэнергии (40 тыс. миль).

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