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02 ноября 2022 года 15:40

Рубль днем немного понижается к доллару и евро в ожидании значимых новостных поводов

Москва. 2 ноября. Доллар США и евро несколько дорожают на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного понижается к бивалютной корзине в ожидании значимых новостных поводов.

Курс доллара США составил 61,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,76 руб./EUR1, подорожав на 2,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,55 копейки - до 61,21 рубля. Курс китайского юаня повысился к середине дня на 3,3 копейки - до 8,43 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро в ходе дневных торгов. Участники рынка ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится вечером в среду. Предполагается, что ФРС поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 3,75-4%.

Большинство трейдеров не сомневается, что ставка будет повышена именно на 75 б.п. четвертый раз подряд, и их основное внимание сфокусировано на заявлениях председателя Федрезерва Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения политики, пишет The Wall Street Journal.

До июня текущего года ФРС не поднимала ставку на 75 б.п. с 1994 года. Сигналы сохранения устойчивого инфляционного давления требуют от американского ЦБ продолжать подъем ставки, однако некоторые из его руководителей уже дали понять, что считают необходимым замедлить темпы повышения и оценить экономические последствия ранее принятых мер.

Участники рынка продолжают анализировать последние статданные по американской экономике, которые оказались лучше прогнозов, что увеличило вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и вслед за этим снизило интерес инвесторов к риску.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 50,2 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, показали обнародованные во вторник данные Института управления поставками (ISM).

Индикатор обновил минимум с середины 2020 года, однако сумел удержаться выше отметки в 50 пунктов, отделяющей спад деловой активности от роста.

Тем временем количество открытых вакансий в США неожиданно увеличилось в сентябре на 437 тыс., до 10,717 млн по сравнению с 10,28 млн в августе. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 10 млн, отмечает Trading Economics.

Британские власти расширили запретительные меры на импорт золота из России - отныне не разрешается ввоз в страну изделий, содержащих российское золото, переработанное в третьих странах, сообщается в среду на сайте правительства Великобритании.

"Расширяются действующие запреты на импорт и приобретение золота и дополнительных услуг, связанных с золотом, переработанным в третьей стране и содержащим золото из России", - сообщается на сайте правительства.

Кроме того, Великобритания запретила импорт из России золотых ювелирных украшений, за исключением случаев их ввоза и вывоза в целях персонального использования.

Великобритания ввела запрет на импорт золота из России 21 июля.

Великобритания также ввела санкции против четырех российских бизнесменов - основателей группы Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова, а также гендиректора татарстанского АО "ТАИФ" Альберта Шигабутдинова и сына первого президента Татарстана, гендиректора АО "Татавтодор" Айрата Шаймиева.

Активы новых фигурантов санкционного списка подлежат заморозке, им запрещен въезд в страну, говорится в сообщении британского правительства.

Цены на нефть поднимаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших резкое снижение запасов сырья в США.

Поддержку рынку также оказывает информация The Wall Street Journal и Bloomberg о том, что Саудовская Аравия опасается атак Ирана на объекты внутри страны, а также в Ираке. Это может привести к перебоям поставок нефти из региона и подъему цен на нефть.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составляет $94,94 за баррель, что на 0,31% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,26%, до $88,6 за баррель.

Согласно данным API, опубликованным во вторник, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 октября, снизились на 6,53 млн баррелей после повышения на 4,52 млн баррелей неделей ранее.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают снижения запасов нефти на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей.

"Продолжаем наблюдать за спокойствием в паре "доллар-рубль". Значительных событий пока не наблюдается, а меланхоличное движение продолжается. Доллар крепко вцепился в уровень 61,3-61,7 руб. Объемы по-прежнему небольшие. Такая будничность и вялость движения в паре характерна для дальнейшего взрывного выноса в ту или иную сторону. Вероятность похода доллара к значениям 64 руб. сейчас выглядит предпочтительнее, особенно в условиях регулирования свыше", - отмечает управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин.

"Во вторник рубль не показывал ярко выраженную динамику, тяготея к укреплению. Сегодня, рубль, напротив, немного снижается. С одной стороны, завершение налогового периода не располагает к дальнейшему существенному укреплению рубля. Ослаблению же рубля пока не способствуют выросшие нефтяные цены и ослабившиеся в последнее время опасения санкций на Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу "Московской биржи" - ИФ)". На этом фоне в отсутствие новых принципиально важных для рубля событий для курса пары "доллар-рубль" пока остается актуальным диапазон 60,90-62,15 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК немного подросли относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт", по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,93%, 8,01% и 8,18% годовых. Ставка на срок 3 месяца поднялась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,35% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 5 б.п. - до 8,43% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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