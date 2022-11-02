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Мнения аналитиков
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02 ноября 2022 года 16:55
"Финам" снизил рейтинг акций Freeport-McMoRan до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость на уровне $32,7 за штуку на август 2023 года при этом была подтверждена экспертами. "Всего через месяц после повышения рейтинга акций Freeport-McMoRan до "покупать" с потенциалом роста около 20% и вскоре после выхода квартальной отчетности им удалось реализовать подъем и вернуться к целевой цене. Третий квартал 2022 года предсказуемо показал снижение финансовых результатов на фоне падения цен на металлы и роста затрат. В то же время эмитент остается в числе немногих добывающих компаний с быстрорастущей добычей. Мы считаем, что фундаментальные факторы, положенные в основу нашей оценки, остаются в силе. В связи с этим мы сохраняем по акциям компании целевую цену и возвращаем их рейтинг на уровень "держать", - указывает аналитик Алексей Калачев. Freeport-McMoRan Inc. - один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий четвертое место по объемам добычи. Также компания добывает золото и молибден. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-FREEPORT/MCMORAN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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