"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 44 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 44 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,41%, стоп-приказ: 33,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Последняя отчетность компании указывает на существенное сокращение прибыли, выручки и продаж, однако данное снижение уже заложено в котировки бумаги, отмечают аналитики. Введение новых санкций со стороны ЕС пока не ожидается - следовательно, в котировках может наблюдаться краткосрочный позитив, полагают они.

"С точки зрения технического анализа пробой сопротивления на уровне 35,80 руб. сигнализирует о начале восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 33,50 руб. риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,83", - указывают эксперты "Финама".

"РусАл" - российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема.

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