Инвесторам стоит держать акции Visa в своих портфелях - BCS Express

Инвесторам стоит держать акции Visa Inc. в своих портфелях, полагает аналитик BCS Express Валерий Емельянов.

"Эта акция - одна из лучших по динамике среди тяжеловесов. И такая закономерность наблюдается уже более десятка лет", - подчеркивает эксперт.

Емельянов назвал основные причины, почему акции Visa определенно стоит держать в своем портфеле:

- Мировое лидерство: это старейшая и крупнейшая платежная система в мире. По капитализации больше любого из банков США, указывает эксперт. Visa по факту является технологическим стандартом для всей отрасли. Одновременно в обращении находится около 4 млрд карт - эти показатели в разы выше, чем у ближайших конкурентов, которые часто вынуждены подстраиваться под тарифы Visa за пределами своих основных стран.

- Эффективный бизнес: у Visa феноменально высокая маржа, причем это для нее норма, отмечает Емельянов. Более 80% выручки остается Visa в виде валовой прибыли и почти 50% в виде чистой прибыли. Таких показателей нет даже у IT-гигантов.

- Растет вместе с инфляцией: бизнес Visa, по мнению аналитика инвесткомпании, можно сравнить с деятельностью налоговой службы, у которой обороты почти всегда растут и крайне редко снижаются. Из-за инфляции денежная масса в экономике увеличивается естественным образом, поэтому бизнес платежных систем позитивно реагирует на рост цен.

- Visa - любимица фондов: в условиях глобальных потрясений наибольшую ценность имеют стратегические компании, чьи акции надежно зафиксированы в долгосрочных портфелях, пишет эксперт. Visa как раз из их числа: 98% эмиссии находится в руках институционалов. Причем это самая популярная на сегодня акция среди хедж-фондов (есть у 168 топовых управляющих). Крупных инсайдеров у компании практически нет: всего 0,2% акций принадлежит директорам. Такую акцию будут "сливать" в самую последнюю очередь, уверен Емельянов.

- Акции Visa лучше индекса: бумаги компании показывают стабильный прирост с 2011г, прерываясь только на периоды общей коррекции рынка. Причем этот рост существенно выше, чем в широком индексе S&P 500, который тащит на себе преимущественно IT-сектор, указывает стратег BCS Express. Даже если начать отсчет от благополучного 2007г и собрать все просадки последних 15 лет, суммарный накопленный рост акций Visa составляет более 1200% (в 13 раз) против 190% в индексе. В этом году бумага тоже лучше рынка (-6% против -19%), отмечает Емельянов.

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