"Финам" рекомендует покупать акции Thermo Fisher с целью $616,6

"Финам" рекомендует покупать акции Thermo Fisher Scientific с целевой ценой $616,6 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Бренды Thermo Fisher имеют устоявшуюся репутацию в медицинских кругах. Каждый год компания выводит на рынок десятки новых наименований высокотехнологичной продукции и идет в ногу с реалиями здравоохранения, в том числе и в условиях пандемии коронавируса, - отмечает аналитик Саидова Зарина. - При этом с начала текущего года акции Thermo Fisher находятся в минусе на 20%, что представляется нам необоснованной с фундаментальной точки зрения картиной для этого ведущего представителя медицинского хай-тека. Мы полагаем, что в ближайший год инструмент сможет показать доходность выше рыночной".

Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики.

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