Freedom Finance Globa подтверждает рекомендацию "держать" для акций AMD

Аналитики Freedom Finance Globa подтверждают рекомендацию "держать" для акций Advanced Micro Devices с целевой ценой $77 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы оцениваем отчетность AMD за 3К22 нейтрально: результаты оказались немного хуже ожиданий, прогноз на следующий квартал также оказался ниже прогнозов, - пишет аналитик Михаил Степанян. - При этом AMD демонстрирует высокую устойчивость по валовой марже и операционной марже, по сравнению с нашими ожиданиями. Кроме того, компания демонстрирует исключительно сильные результаты в серверной нише. Крайне сильные серверные позиции вкупе с сильной динамикой сегмента встраиваемых решений будут поддерживать финансовые показатели в ближайшие кварталы, несмотря на обвальное снижение продаж клиентского направления. При этом, с учетом озвученных прогнозов на следующий квартал, мы полагаем, что динамика серверного сегмента будет постепенно замедляться, что скажется на марже, восстановление клиентской ниши будет происходить в течение 2-3 кварталов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.