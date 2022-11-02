BCS Express умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы акций Polymetal, но отмечает повышенные риски инвестиций в бумаги компании.

"Результаты Polymetal за III квартал можно назвать позитивными, - пишет эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарёв. - Объемы реализации все еще остаются под давлением, но важны перспективы. Компания отметила налаживание путей сбыта продукции - это означает, что можно ожидать реализации накопленных запасов, высвобождения денежного потока к концу года. Финансовые результаты IV квартала должны быть сильными. Производственный прогноз на год подтвержден. В среднесрочной перспективе умеренно позитивные ожидания по акциям Polymetal. При этом сохраняется неопределенность по перспективам разделения компании, поэтому инвестиции в акции компании сопряжены с повышенными рисками".

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