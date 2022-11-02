Возможен рост цены нефти к $98,5/барр. в ноябре - "Финам"

Возможен рост цены нефти марки Brent к уровню $98,5 за баррель в текущем месяце, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Как и ожидалось, цена на нефть марки Brent в последние дни постепенно становится выше под влиянием позитивного новостного фона. Растущие недельные ценовые минимумы говорят о том, что сейчас больше сил у биржевых "быков". В ноябре страны ОПЕК+ начнут сокращать объемы добычи - это важный фактор, который в текущем месяце может поднять котировки в район ближайшего сопротивления на уровне $98,5 за баррель", - пишет эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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