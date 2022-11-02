Рынок акций РФ утром снижается из-за фиксации прибыли игроками и слабого спроса перед новостями от ФРС США

Москва. 2 ноября. Рынок акций РФ утром в среду снижается в рамках фиксации прибыли игроками и на фоне слабого спроса в ожидании итогов двухдневного заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи просел ниже 2165 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2164,23 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1107,58 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,9%.

Доллар вырос до 61,56 рубля (+0,33 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -0,2% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) International (-1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Производство Polymetal в III квартале выросло на 7% г/г (до 490 тыс. унций), выручка упала на 13% (до $714 млн), сообщается в отчете компании.

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", в среду на рынке акций РФ ожидается нейтральный торговый день и продолжение консолидации. Нефтяные котировки растут благодаря усилению геополитических трений на Ближнем Востоке. В США вечером будет объявлено очередное повышение ставки Федрезерва. В свою очередь, удорожание стоимости фондирования ведет к снижению оценки стоимости IT-компаний, чувствительных к изменению стоимости кредитов, то есть можно ожидать, что на рынках США "медвежий" тренд продолжится.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), темпы экономического роста в США пока остаются относительно высокими, а ситуация на рынке труда еще не ухудшилась. На этом фоне ФРС, вероятнее всего, вновь повысит ставку на 75 б.п., что во многом уже учтено в рыночных ценах. Для динамики активов более важными будут сигналы о дальнейшей траектории ужесточения денежно-кредитной политики.

Если американский регулятор, опасаясь ухудшения ситуации на долговом рынке, все же смягчит свою риторику, то на мировом рынке может резко усилиться спрос на рисковые активы. С другой стороны, если ФРС укажет на необходимость дальнейших жестких действий, даже ценой усиления рисков рецессии, то негативные настроения конца сентября могут вновь вернуться на рынок. Помимо итогов заседания ФРС, в среду интерес представляет октябрьская оценка роста занятости в США от ADP, которая может быть важной в преддверии выхода официальной статистики в пятницу, полагают эксперты.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду позитивный. Китайские активы выросли на обещаниях властей дальнейших реформ, а также на слухах о смягчении подхода к политике "нулевой терпимости" COVID-19. Нефть дорожает на росте геополитических рисков на Ближнем Востоке и сокращении запасов в США.

То есть, можно говорить о позитивных векторах для российского рынка акций, который пока испытывал проблемы с прохождением сильных уровней сопротивления. Дорожающая нефть и металлы также могут помочь рублю с дальнейшим укреплением. Активность на рынке будет ниже обычного из-за неопределённости с предстоящим решением и риторикой ФРС США, полагает аналитик.

В США индексы акций накануне просели на 0,2-0,9% во главе с Nasdaq после сильных статданных, повысивших вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 50,2 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее. Индикатор обновил минимум с середины 2020 года, однако сумел удержаться выше отметки в 50 пунктов, отделяющей спад деловой активности от роста.

Тем временем количество открытых вакансий в США неожиданно увеличилось в сентябре на 437 тыс., до 10,717 млн по сравнению с 10,28 млн в августе. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 10 млн, отмечает Trading Economics.

Данные о хорошем состоянии американской экономики поставили под угрозу надежды рынка на то, что Федрезерв сигнализирует о вероятности замедления темпов подъема ставки, отмечает MarketWatch.

Также участники рынка оценивали квартальные отчеты крупных американских компаний. По состоянию на понедельник свои отчетности обнародовали 268 компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, и 73% из них превысили ожидания аналитиков по показателю прибыли на акцию, свидетельствуют данные Refinitiv.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Заседание Федрезерва завершится вечером в среду. Как ожидается, по его итогам ключевая процентная ставка будет снова повышена на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Основное внимание участников рынка будет сфокусировано на заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения политики.

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на данных API о снижении запасов в США. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $95,48 за баррель (+0,9% и +2% во вторник), декабрьская цена WTI - $89,33 за баррель (+1,1% и +2,1% во вторник).

Согласно вышедшим во вторник данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 октября, снизились на 6,53 млн баррелей после повышения на 4,52 млн баррелей неделей ранее. Официальные данные Минэнерго США о запасах будут обнародованы в среду в 17:30 МСК.

Поддержку рынку также оказывает информация The Wall Street Journal и Bloomberg о том, что Саудовская Аравия опасается атак Ирана на объекты внутри страны, а также в Ираке. Это может привести к перебоям поставок нефти из региона и подъему цен на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-9,5%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-8%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-5%).

Чистый убыток "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-1,5%) по РСБУ за 9 месяцев составил 2,76 млрд руб. против прибыли 1,64 млрд руб. годом ранее. Прибыль от продаж составила 3,2 млрд руб. (рост в 1,8 раза). Прочие расходы увеличились в 6,2 раза, до 8,31 млрд руб.

Подорожали акции "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+27,9%), VEON (MOEX: VEON) (+23,1%), "ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+9,5%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+7,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,7%).

Акции телекоммуникационного холдинга VEON выросли на новостях, что холдинг объявил о начале проведения конкурентной продажи ПАО "Вымпелком" (VEON принадлежит 100% российского телеком-оператора). Как следует из сообщения, VEON в настоящее время изучает варианты для достижения оптимального результата для всех заинтересованных сторон. Информация о потенциальных покупателях и другие подробности в сообщении не приводятся.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 4,379 млрд рублей (из них 0,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 0,735 млрд рублей на бумаги "Газпрома").

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SPB$#&: TCS