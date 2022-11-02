BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций BioMarin

Аналитики BCS Express подтверждают рекомендацию "покупать" для акций BioMarin Pharmaceutical с прогнозной стоимостью $118 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 39% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Мы полагаем, что падение цены акций компании на 7% на квартальной отчетности эмитента дает возможность нарастить позиции в бумагах компании, чей бизнес входит в новую стадия роста. Само проведение AdCom (Совещательного комитета) является вполне адекватным решением в ситуации с принятием решения по лекарству ValRox (инновационная терапия). На наш взгляд, текущая рыночная цена не отражает перспектив роста продаж Voxzogo, выручки от ValRox в Европе и возможного одобрения ValRox в США в следующем году". - указывают эксперты.

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