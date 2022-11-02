.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Сильные показатели рынка труда США не располагают ФРС к смягчению действий по ставке - Банк "Санкт-Петербург"
.
02 ноября 2022 года 11:33
Сильные показатели рынка труда США не располагают ФРС к смягчению действий по ставке - Банк "Санкт-Петербург"
Сильные показатели рынка труда США не располагают ФРС к смягчению действий по ставке, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Главное событий текущей недели состоится в среду - в 21:00 МСК будут раскрыты итоги заседания ФРС. Темпы экономического роста в США пока остаются относительно высокими, а ситуация на рынке труда еще не ухудшилась. На этом фоне ФРС, вероятнее всего, вновь повысит ставку на 75 б.п., что во многом уже учтено в рынке", - пишут эксперты банка. Для динамики активов, по их мнению, более важными будут сигналы о дальнейшей траектории ужесточения денежно-кредитной политики. Если американский регулятор, опасаясь ухудшения ситуации на долговом рынке, все же смягчит свою риторику, то на мировом рынке может резко усилиться спрос на рисковые активы. "С другой стороны, если ФРС укажет на необходимость дальнейших жестких действий даже ценой усиления рисков рецессии, то негативные настроения конца сентября могут вновь вернуться на рынок, - полагают в банке. - Помимо итогов заседания ФРС, стоит отметить также сегодняшнюю публикацию октябрьской оценки роста занятости в США от ADP, которая может быть важной в преддверии выхода официальной статистики в эту пятницу". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-ФРС-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
02 ноября 2022 года 19:50
Москва. 2 ноября. Доллар США и евро укрепились на "Московской бирже" по итогам среды, рубль упал к бивалютной корзине в ожидании значимых новостных поводов. читать дальше
.02 ноября 2022 года 19:28
Москва. 2 ноября. Рынок акций РФ провел торги в среду в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов в ожидании итогов двухдневного заседания Федрезерва США. Индекс МосБиржи стабилизировался чуть выше 2170 пунктов, во втором эшелоне раллировали акции VEON (+18,4%) на корпоративных новостях. читать дальше
.02 ноября 2022 года 19:02
BCS Express умеренно позитивно оценивает средне- и долгосрочные перспективы акций "ЛУКОЙЛа", говорится в комментарии инвесткомпании. "Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить 256 руб. в виде дивидендов за 9 месяцев 2022г. На прошлой неделе совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить... читать дальше
.02 ноября 2022 года 18:57
Москва. 2 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду боковую динамику на фоне стабилизации ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании объявления вечером итогов ноябрьского заседания ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились. читать дальше
.02 ноября 2022 года 18:31
Sber CIB назвал топ акций российских компаний средней и малой капитализации. В подборку вошли "Самолет", "ДВМП", "Черкизово", "Группа Позитив", "ТМК", Inarctica, "Белуга" и "ИСКЧ", отмечается в комментарии инвестбанка. "В последние месяцы мы расширили аналитическое покрытие компаний и сейчас... читать дальше
.02 ноября 2022 года 18:09
"Финам" повысил рейтинг акций American Electric Power с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг была сохранена экспертами на уровне $ 109 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня без учета... читать дальше
.02 ноября 2022 года 17:41
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Airbnb Inc. до $126 за штуку, несмотря на сильную оценку опубликованной эмитентом отчетности, в силу ухудшения макроэкономической конъюнктуры и ужесточения денежно-кредитной политики, сообщается в комментарии инвестиционной... читать дальше
.02 ноября 2022 года 17:17
Sber CIB Investment Research рекомендует инвесторам обратить внимание на акции электроэнергетических компаний РФ как защитный актив, в частности "Юнипро". "На фоне неопределенности и обострения геополитической ситуации инвесторам стоит обратить внимание на защитные активы, например, акции компаний... читать дальше
.02 ноября 2022 года 16:55
"Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость на уровне $32,7 за штуку на август 2023 года при этом была подтверждена экспертами. "Всего через месяц после повышения рейтинга акций... читать дальше
.02 ноября 2022 года 16:33
Индекс S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3830-3880 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "S&P 500 продолжил снижение вторую сессию подряд, а RSI и MACD по-прежнему указывают на силу восходящего тренда. Ближайшая поддержка расположена вблизи... читать дальше
.02 ноября 2022 года 16:13
Фундаментальная поддержка котировок меди в краткосрочной и среднесрочной перспективах растет, говорится в обзоре аналитика сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниила Каримова. Котировки меди на Лондонской бирже металлов (LME) 2 ноября составили $7652... читать дальше
.02 ноября 2022 года 15:48
алитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Uber Technologies на фоне положительной оценки финансовых результатов за третий квартал 2022 года и прогноза менеджмента эмитента на четвертый квартал текущего года, сообщается в обзоре. Настоящее сообщение... читать дальше
.02 ноября 2022 года 15:40
Москва. 2 ноября. Доллар США и евро несколько дорожают на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного понижается к бивалютной корзине в ожидании значимых новостных поводов. читать дальше
.02 ноября 2022 года 15:25
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Advanced Micro Devices (AMD) с целью $82,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 39%, стоп-приказ: $53,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания продемонстрировала... читать дальше
.02 ноября 2022 года 15:06
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 44 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,41%, стоп-приказ: 33,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Последняя отчетность компании... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.