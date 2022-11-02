Наибольший интерес на аукционе Минфина, скорее всего, снова будет к ОФЗ-ПК серии 29021 - BCS Express

Наибольший интерес инвесторов на аукционе Минфина РФ в среду, 2 ноября, скорее всего, снова вызовут ОФЗ серии 29021 с переменным купоном, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"После аукционов на прошлой неделе, когда Минфину удалось успешно разместить за раз 170 млрд руб. и выполнить квартальный план, ведомство в среду опять проведет аукционы ОФЗ. Вновь будут предложены все три типа облигаций: ОФЗ 26240 с постоянным купоном (оставшийся лимит 380 млрд руб.), ОФЗ 29021 с переменным купоном (оставшийся лимит 351 млрд руб.) и инфляционный линкер ОФЗ 52004 (оставшийся лимит 172 млрд руб.). Нет сомнений, что и в этот раз наибольший интерес вызовет именно флоатер 29021. Банки склонны покупать такие выпуски, так как они не предполагают наличие процентного риска (купоны растут и падают вслед за рыночной ставкой RUONIA)", - указывает аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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