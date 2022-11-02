Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США и России, результаты Polymetal:

- Решение по монетарной политике ФРС (ожидается повышение ставки на 75 б.п.);

- Отчет ADP по изменению числа занятых вне сельского хозяйства США за октябрь;

- Уровень безработицы и розничные продажи в России за сентябрь;

- Операционные результаты Polymetal за третий квартал 2022 года.

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