Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 2 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы, начавшие активным ростом торги во вторник, завершили сессию в минусе после публикации сильных макроэкономических статданных, повысивших вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 50,2 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, показали обнародованные во вторник данные Института управления поставками (ISM). Индикатор обновил минимум с середины 2020 года, однако сумел удержаться выше отметки в 50 пунктов, отделяющей спад деловой активности от роста.

Тем временем количество открытых вакансий в США неожиданно увеличилось в сентябре на 437 тыс., до 10,717 млн по сравнению с 10,28 млн в августе. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 10 млн.

Заседание Федрезерва завершится вечером в среду. Как ожидается, по его итогам ключевая процентная ставка будет снова повышена на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Основное внимание участников рынка будет сфокусировано на заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения политики. Данные о хорошем состоянии американской экономики поставили под угрозу надежды рынка на то, что Федрезерв сигнализирует о вероятности замедления темпов подъема ставки, отмечает MarketWatch.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах в среду. Исключением является лишь японский индикатор. Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы США. Значение японского индекса Nikkei 225 снизилось по итогам торгов на 0,03%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК увеличился на 0,9%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,7% после сильного роста накануне. Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК прибавил 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду вырос на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших резкое снижение запасов сырья в США. Поддержку рынку также оказывает информация The Wall Street Journal и Bloomberg о том, что Саудовская Аравия опасается атак Ирана на объекты внутри страны, а также в Ираке. Это может привести к перебоям поставок нефти из региона и подъему цен на нефть. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в среду составила $95,46 за баррель, что на 0,86% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 2%, до $94,65 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 1,06%, до $89,31 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на 2,1%, до $88,37 за баррель.

Согласно данным API, опубликованным во вторник, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 октября, снизились на 6,53 млн баррелей после повышения на 4,52 млн баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают снижения запасов нефти на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,314 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,01 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 ноября не изменился и составил 109,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 814,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-17R" (+1,2%), "Башнефть-07" (+0,42%) и "ГК Самолет БО-П10" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-10" (-1,46%), "ГТЛК-002Р-01" (-0,37%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ завершил размещение выпуска годовых облигаций серии ПБО-001Р-К405 номинальным объемом 30 млрд рублей, реализовав 15% займа на 4,5 млрд рублей. Размещение выпуска началось 28 октября. Ставка годового купона установлена на уровне 8,82% годовых.

ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", входит в "РАТМ Холдинг") полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-15-го ежемесячных купонов установлена на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов. Также запланированы 4 добровольные оферты (приобретения по соглашению с инвесторами) - до 25% от суммы выпуска каждая по окончанию 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонных периодов.

ХК "Новотранс" завершила размещение 5-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 18,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 октября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,7% годовых. По итогам сбора книги заявок, объем выпуска был увеличен с 10 млрд рублей до 18,5 млрд рублей. Предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20 купонов будет погашено по 12,5% от номинальной стоимости, в результате индикативная дюрация составит около 3,3 года.

ООО "Глоракс" планирует в середине ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 15,31% годовых. Купоны квартальные. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (MOEX: MRKU) ("Россети Урал", входит в группу компаний "Россети" (MOEX: RSTI)) выкупила по оферте 2 млн 989 тыс. 733 облигации серии БО-03 и 3 млн 997 тыс. 001 облигацию серии БО-04 по цене 100% от номинала, сообщил эмитент. Объем выпуска БО-03 составляет 3 млрд руб., БО-04 - 4 млрд руб., номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Таким образом, компания выкупила 99,7% и 99,9% эмиссий. "МРСК Урала" разместила 10-летние выпуски в октябре 2019 года. Ставка 1-6-го купонов составила 7% годовых.

ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) приняло решение 15 ноября досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Компания разместила 5-летний выпуск в ноябре 2019 года по ставке полугодового купона 6,85% годовых до оферты с исполнением 18 ноября 2022 года. Ставку дальнейших купонов эмитент не устанавливал.