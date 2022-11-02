Индекс Мосбиржи начнет торги в среду ростом на 0,2-1% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду с повышения в пределах 0,2-1%, в диапазоне 2180-2195 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Улучшившееся утреннее состояние внешнего фона способствует открытию индекса Мосбиржи с существенным приростом. Позднее он способен продолжить повышение к ближайшему значимому уровню 2200 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2170, 2150 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2200, 2220 пунктов", - указывает аналитик в комментарии.

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