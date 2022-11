Brent - $95,73 за баррель

Рынок акций США снизился по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран АТР преимущественно растут на торгах в среду. Цены на нефть поднимаются в среду.

Американские фондовые индексы, начавшие активным ростом торги во вторник, завершили сессию в минусе после публикации сильных макроэкономических статданных, повысивших вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 50,2 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, показали обнародованные во вторник данные Института управления поставками (ISM).

Индикатор обновил минимум с середины 2020 года, однако сумел удержаться выше отметки в 50 пунктов, отделяющей спад деловой активности от роста.

Тем временем количество открытых вакансий в США неожиданно увеличилось в сентябре на 437 тыс., до 10,717 млн по сравнению с 10,28 млн в августе. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 10 млн, отмечает Trading Economics.

Заседание Федрезерва завершится вечером в среду. Как ожидается, по его итогам ключевая процентная ставка будет снова повышена на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Основное внимание участников рынка будет сфокусировано на заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения политики.

Данные о хорошем состоянии американской экономики поставили под угрозу надежды рынка на то, что Федрезерв сигнализирует о вероятности замедления темпов подъема ставки, отмечает MarketWatch.

"Рынок уже заложил в текущие котировки подъем на 75 б.п. в этом месяце и на 50 б.п. в следующем", - написал основатель и глава Merlin Investor Гвидо Петрелли, отметив, что если Федрезерв будет придерживаться такого плана, то рынок отреагирует на это позитивно, более жесткие меры пока не выглядят необходимыми.

Также участники рынка оценивали квартальные отчеты крупных американских компаний. По состоянию на понедельник свои отчетности обнародовали 268 компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, и 73% из них превысили ожидания аналитиков по показателю прибыли на акцию, свидетельствуют данные Refinitiv.

Цена бумаг Pfizer Inc. (SPB: PFE) увеличилась на 3,1%. Фармацевтический гигант в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 5,7%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий.

Другая фармкомпания, Eli Lilly and Co. (SPB: LLY), ухудшила годовой прогноз, из-за чего ее акции подешевели на 2,5%, несмотря на сильные квартальные показатели.

Акции производителя медицинского оборудования Abiomed (SPB: ABMD) взлетели на 50% на новости, что Johnson & Johnson (SPB: JNJ) приобретает компанию за $16,6 млрд.

Рыночная стоимость Uber Technologies (SPB: UBER) подскочила на 12%. Компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, получила убыток в третьем квартале 2022 года, однако ее выручка увеличилась сильнее ожиданий, прогноз на текущий квартал также оказался лучше оценок аналитиков.

Капитализация Fox Corp. (SPB: FOX) увеличилась на 5,8% благодаря росту квартальной выручки медиакомпании на 5%, что сильнее прогнозов рынка.

Бумаги Goodyear Tire & Rubber Co. (SPB: GT) подешевели на 15%. Производитель автомобильных шин сократил чистую прибыль в три раза в минувшем квартале, при этом скорректированный показатель и выручка не оправдали прогнозы аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 79,75 пункта (0,24%) и составил 32653,2 пункта.

Лидером снижения среди компонентов индекса стали бумаги крупных ИТ-компаний: Apple Inc. (SPB: AAPL), Salesforce Inc. (SPB: CRM) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT), подешевевшие примерно на 1,7%. Рост возглавили акции банка JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), выросшие в цене на 1,8%.

Standard & Poor''s 500 понизился на 15,88 пункта (0,41%) - до 3856,1 пункта.

Nasdaq Composite упал на 97,3 пункта (0,89%) и составил 10890,85 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на торгах в среду. Исключением является лишь японский индикатор.

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, которая, как ожидает большинство аналитиков, в очередной раз повысит базовую ставку на 0,75 процентного пункта (п.п.). Тогда ее диапазон будет составлять 3,75-4% годовых.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:00 МСК снизилось на 0,15%.

Лидерами снижения в составе индикатора выступают акции производителя бытовой химии Kao Corp. (-8%), IT-компании CyberAgent Inc. (-7,2%) и химической Sumitomo Chemical Co. (-5,7%).

Котировки акций производителя электроники Sony Group Corp. подскочили на 7%. Компания днем ранее опубликовала сильную квартальную отчетность и улучшила годовой прогноз.

Бумаги сталелитейной Nippon Steel Corp. дорожают на 3,1%. Крупнейший в Японии сталепроизводитель в первом финполугодии, которое завершилось 30 сентября, увеличил чистую прибыль на 24,7%.

Акции инжиниринговой компании Yokogawa Electric Corp. прибавляют в цене 5,1% на отчетности. Чистая прибыль компании в первом финполугодии выросла на 1,8%, выручка - на 12%, при этом Yokogawa Electric улучшила прогноз на год.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК увеличился на 0,9%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,7% после сильного роста накануне.

Лидерами подъема котировок в составе Гонконгского индекса выступают акции девелоперов Country Garden Holdings (SPB: 2007) Co. Ltd. (+13,3%) и Longfor Group Holdings Ltd. (+13%), а также фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (+12%).

Бумаги оператора казино Sands China (SPB: 1928) Ltd. подорожали на 6,7%, пивоваренной China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. - на 6,6%, владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. - на 5,8%.

Рыночная стоимость Yum China Holdings Inc., оператора сети ресторанов KFC и Pizza Hut в Китае, подскочила на 4,1%. Компания в третьем квартале нарастила чистую прибыль вдвое, операционную - на 77%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК прибавил 0,1%.

Акции цифрового банка KakaoBank Corp. подскочили в цене на 16%. Банк в третьем квартале зафиксировал рекордные чистую и операционную прибыль благодаря подъему процентных ставок.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снижаются на 0,8%, стоимость автопроизводителя Hyundai Motor уменьшилась на 0,3%.

Потребительские цены в Южной Корее в октябре выросли на 5,7% в годовом выражении после подъема на 5,6% месяцем ранее, показали данные статистического агентства страны. Аналитики в среднем ожидали, что инфляция в стране останется на уровне сентября - 5,6%, пишет Trading Economics.

В помесячном выражении потребительские цены в октябре выросли на 0,3%, как и в предыдущем месяце.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду увеличился на 0,2%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto прибавили по 2,4%.

Цены на нефть поднимаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших резкое снижение запасов сырья в США.

Поддержку рынку также оказывает информация The Wall Street Journal и Bloomberg о том, что Саудовская Аравия опасается атак Ирана на объекты внутри страны, а также в Ираке. Это может привести к перебоям поставок нефти из региона и подъему цен на нефть.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $95,73 за баррель, что на $1,08 (1,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,84 (2%), до $94,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,2 (1,36%), до $89,57 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на $1,84 (2,1%), до $88,37 за баррель.

Согласно данным API, опубликованным во вторник, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 октября, снизились на 6,53 млн баррелей после повышения на 4,52 млн баррелей неделей ранее.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 мск.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают снижения запасов нефти на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.