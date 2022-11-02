Рынок акций РФ пока сохраняет потенциал роста - BCS Express

Российский фондовый рынок пока сохраняет потенциал роста (к уровням 2200-2250 пунктов), говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Российский рынок акций во вторник успел обновить максимальные значения последних недель, однако общая внутридневная динамика оставалась нейтральной. Техническая картина по индексу Мосбиржи пока остается неизменной. Продолжает развиваться сценарий, в рамках которого цели роста ранее сместились к 2200-2250 пунктам. До этих отметок рынок еще не дошел, сохраняется пространство для подъема на 1,7-4%. Удержание длинных позиций в "голубых фишках" выглядит оправданным", - указывает аналитик инвестиционной компании.

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