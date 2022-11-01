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01 ноября 2022 года 19:34

Рост рынка акций РФ вслед за нефтью сдержала коррекция бирж в США

Москва. 1 ноября. Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос вслед за нефтью, а также фондовыми площадками в Азии и Европе, подъем сдерживался коррекцией индексов в США в преддверии двухдневного заседания Федрезерва. Индекс МосБиржи поднялся в район 2175 пунктов во главе с бумагами финансовых и нефтяных компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2174,35 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1118,19 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 61,22 рубля (-0,26 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,9% и +2,5% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,4%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Московской биржи" (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, несмотря на утренние покупки, индекс МосБиржи в течение дня преимущественно выглядел безыдейно на фоне отсутствия явных драйверов к формированию направленной динамики. При этом волатильность снизилась, как и объемы торгов. Внешний фон также не сыграл существенной роли в динамике рынка, хотя нефть Brent поднялась в район $95 за баррель.

В лидерах роста пребывали преимущественно малоликвидные бумаги и депозитарные расписки технологических компаний, развивающих свой рост (Ozon, VK (MOEX: VKCO), HeadHunter (MOEX: HHRU)). В аутсайдерах торгов выступили перекупленные ранее представители черной металлургии ("Северсталь", НЛМК, ММК), а также "Норникель", "Детский мир" (MOEX: DSKY)). Из-за неопределенности с дивидендами после вышедшего отчета подешевели бумаги "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2,8%).

Индекс МосБиржи продолжит консолидироваться в верхней половине диапазона 2130-2200 пунктов, полагает Жильников.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, на мировых рынках риск-аппетит немного улучшился, на фоне чего commodities торговались в положительной зоне. Кроме того, сырье поддержала статистика - октябрьский индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) КНР от Caixin вышел чуть лучше прогноза. В США также вышел макропозитив - индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе в октябре выбрался в зону роста (50,4 пункта), также превысило ожидания аналитиков число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в сентябре. Сдерживающим фактором для покупателей остается относительно крепкий рубль.

В середине недели в центре внимания будет заседание ФРС, его итоги станут известны в среду уже после закрытия торгов в Москве. В базовом сценарии ожидается повышение ключевой ставки на 75 б.п., до 3,75-4% годовых. Рынки закладывают сценарий, согласно которому Федрезерв по итогам заседания подаст сигнал о скором торможении ужесточения монетарной политики. Поэтому основное внимание будет приковано не к самому решению по ставке, которое уже фактически заложено в стоимость активов, а к комментариям регулятора.

Если не последует негативных сюрпризов со стороны внешнерыночного и геополитического фона, российский рынок акций имеет возможность продолжить рост. Индекс МосБиржи в среду будет формироваться в пределах 2100-2220 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко, умеренная динамика рынка акций РФ обусловлена предстоящим заседанием ФРС США, которое завершится в среду. Помимо повышения ставки инвесторы ожидают смягчения риторики монетарных властей относительно дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики, в том числе пересмотра темпов повышения ставки.

При этом внешний фон во вторник в целом был позитивным. Подорожала нефть, подросли мировые фондовые площадки, вышел ряд положительных корпоративных новостей. В частности, рынки продолжают воодушевлять дивидендные истории. Совет директоров "Инарктики" рекомендовал к выплате дивиденды в размере 15 рублей на акцию за 9 месяцев 2022 года.

В среду в первой половине дня активность торгов ожидается невысокой из-за выжидательной позиции инвесторов. Индекс МосБиржи может остаться вблизи текущих уровней. Однако после локальной консолидации рост может продолжиться. Краткосрочным ориентиром по индексу МосБиржи является уровень 2200 пунктов, полагает Постоленко.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ пока не решается перешагнуть сильную зону сопротивления, где проходят 50- и 100-дневные скользящие средние (область 2175-2190 пунктов). Идейной составляющей в росте во вторник не ощущалось, что определило слабость покупателей. Продолжили снижаться акции сталеваров на ожиданиях слабого спроса.

Просели расписки TCS Group, что можно связать с ожиданиями возможного ребрендинга компании, после того как ее основатель Олег Тиньков решил отказаться от российского гражданства. "Газпром" (MOEX: GAZP) продолжает не радовать статистикой добычи и поставок: за 10 месяцев года добыча упала на 18,6% (до 344 млрд кубометров), спрос на газ внутри страны сократился на 5,6% (или на 11,1 млрд кубометров), поставки в страны дальнего зарубежья упали на 42,6% (до 91,2 млрд кубометров). Растут лишь поставки "Газпрома" в Китай.

Набсовет "Московской биржи" принял ожидаемое решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2021 года. Естественно, что в будущем этот вопрос вновь будет рассматриваться. Вероятно, что при нормализации ситуации речь в будущем пойдет уже о выплате из нераспределенной прибыли за 2021 и 2022 годы.

Слухи о грядущих изменениях в политике "нулевой терпимости" Китая к COVID-19 позитивно отразились на сырьевых контрактах. В случае смягчения карантинных мер можно будет говорить о резком восстановлении потребления топлива, да и промышленность станет работать активней, потребляя металлы. Однако пока нет официального подтверждения данных слухов, даже в азиатской прессе. Поэтому стоит с осторожностью отнестись к случившемуся спекулятивному всплеску, полагает Кочетков.

Во вторник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, шанхайский Shanghai Composite - на 2,6%, гонконгский Hang Seng подскочил на 5,2%), "плюсует" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,4-1,2%), но проседают США (индексы теряют 0,5-0,8% во главе с Nasdaq).

Внимание участников рынка направлено на заседание ФРС США 1-2 ноября, где, по мнению большинства аналитиков, ключевая процентная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов (до 3,75-4% годовых). После этого, как ожидается, американский ЦБ может замедлить темпы подъема ставки.

На нефтяном рынке во вторник цены растут после снижения в начале недели. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $94,47 за баррель (+1,8% и -1% в понедельник), декабрьская цена WTI - $88,19 за баррель (+1,9% и -1,6% в понедельник).

Поддержку нефти оказывает ослабление доллара, которое делает цены на сырьевые товары более привлекательными для инвесторов.

Тем временем в годовом обзоре ОПЕК говорится, что ежегодный рост спроса на нефть в мире до 2025 года в среднем будет составлять 2,1 млн б/с, в последующие 10 лет он замедлится и стабилизируется к 2035 году.

Согласно отчету, в 2022 году потребление нефти в мире вырастет до 100,3 млн б/с после 96,9 млн б/с в 2021 году. Далее спрос будет значительно увеличиваться год от года вплоть до 2025-го: в среднем на 2,1 млн б/с.

Общая квота на добычу нефти стран ОПЕК+ с ноября снижается на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября - ИФ). Решение было принято альянсом на прошедшем 5 октября заседании, состоявшемся в очном формате впервые более чем за два года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+39%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+23,8%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+9,3%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+7,3%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+6,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,8%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+4,1%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,1%).

Акционеры ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+2,6%) на внеочередном собрании 23 декабря рассмотрят вопрос о выплате промежуточных дивидендов, говорится в сообщении компании. Размер планируемых дивидендов пока не раскрыт.

Подешевели акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-10,3%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-9%), акции "Энел Россия" (-2,8%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,2%), бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-2,1%), "Детского мира" (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 21,73 млрд рублей (из них 4,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,65 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,36 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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