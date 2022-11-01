Котировки евробондов РФ продемонстрировали во вторник боковую динамику, несмотря на упавшие в цене UST

Москва. 1 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник боковую динамику, несмотря на вновь упавшие в цене американские казначейские обязательства (US Treasuries) в ожидании объявления итогов ноябрьского заседания ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,95% от номинала (доходность - 10,7% годовых). Цена бумаг с погашением в 2042 году выросла во вторник на 3,5 базисного пункта к предыдущему закрытию - до 53,45% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 11,3% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день всего на 2 базисных пункта - до 48,63% от номинала (его доходность практически не изменилась и составила 11,45% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене за день - котировки составили 47,21% от номинала (их доходность выросла на 2,5 базисного пункта - до 29,54% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели всего на 0,5 базисного пункта - до 45,55% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 24,22% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 8 базисных пунктов, до 42,29% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 20,57% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году потерял в цене 27 базисных пунктов, подешевев до 69,33% от номинала (его доходность выросла на 74 базисных пункта - до 50,33% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, вновь составив 64,79% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 1 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

На глобальных долговых рынках во вторник вновь доминируют негативные настроения. Участники рынка ждут объявления итогов ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание Федрезерва завершится вечером в среду. Как ожидается, по его итогам ключевая процентная ставка будет снова повышена на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Основное внимание участников рынка будет сфокусировано на заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией. С марта американский ЦБ уже увеличил ставку на 3 процентных пункта, рекордными темпами с начала 1980-х годов.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 50,2 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Индикатор обновил минимум с середины 2020 года, однако сумел удержаться выше отметки в 50 пунктов, отделяющей спад деловой активности от роста. При этом эксперты ожидали в среднем снижения до 50 пунктов, сообщает Trading Economics.