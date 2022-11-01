Акции ЛУКОЙЛа остаются одной из лучших дивидендных идей - "Открытие Инвестиции"

Акции "ЛУКОЙЛа" остаются одной из лучших дивидендных идей, отмечается в комментарии "Открытие Инвестиции".

"Мы по-прежнему считаем "ЛУКОЙЛ" одной из лучших дивидендных идей в секторе, - пишут эксперты инвесткомпании. - В ближайшие 12 месяцев, по нашему прогнозу, дивиденды могут составить 838 руб. с доходностью 18% (включая рекомендованные в пятницу, 28 октября, выплаты из нераспределённой прибыли 2021г), а до конца 2023г - 1289 руб. с доходностью 28%. Сохраняется вероятность, что до конца года Совет директоров компании также рекомендует распределить часть прибыли за 2022г. В нашем оптимистичном сценарии это 40% прибыли 2022г или 301 руб. на акцию".

Аналитики указывают, что их инвестидея по акциям "ЛУКОЙЛа" с целью 5367 руб. сохраняет актуальность и предполагает потенциал роста с текущих уровней примерно на 15%.

"При этом мы полагаем, что в условиях неопределённости, связанной с предстоящим вступлением в силу эмбарго ЕС (5 декабря для нефти и 5 февраля для нефтепродуктов), "ЛУКОЙЛ" не будет спешить с распределением прибыли за текущий год. Первый этап эмбарго предусматривает не только запрет на импорт нефти из РФ, но и на предоставление услуг транспорта и страхования в отношении российских нефтяных грузов. Это серьёзный вызов для всех российских компаний, в том числе "ЛУКОЙЛа" как владельца крупного нефтетрейдера Litasco. В период до конца I кв. 2023г могут возрасти потребности в оборотном капитале для завершения переориентации товарных потоков на новые рынки", - прогнозируют стратеги "Открытие Инвестиции".

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