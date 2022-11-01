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Главная / Мнения аналитиков / Предпосылки для существенной коррекции курса рубля отсутствуют - "Велес Капитал"
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01 ноября 2022 года 18:43
Предпосылки для существенной коррекции курса рубля отсутствуют - "Велес Капитал"
Предпосылки для существенной коррекции курса рубля в данное время отсутствуют, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. По мнению эксперта, в целом на валютном рынке РФ в последние дни наблюдается определенное затишье: локальные факторы спроса и предложения валюты относительно сбалансированы, геополитическая обстановка в определенной степени стабилизировалась, а на внешних рынках инвесторы также не проявляют повышенной активности, занимая выжидательную позицию в преддверии заседания ФРС. "Рынок закладывает повышение ставки ФРС на 75 б.п. и ожидает некоторое смягчение позиции американского регулятора. В случае реализации подобного сценария аппетит к риску на глобальных площадках ожидаемо улучшится, однако вряд ли позитивный настрой сохранится надолго. В этом случае доллар будет испытывать сопротивление при дальнейшем продвижении вверх как на глобальном, так и на российском рынке, тем не менее, предпосылок для существенной коррекции USD также не наблюдается", - отмечает Кравченко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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