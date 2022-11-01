"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для ОФЗ серии 24021

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для ОФЗ с переменным купоном серии 24021 (дата погашения - 24 апреля 20224 года), сообщается в материале инвестиционной компании.

"Очередной цикл смягчения денежно-кредитной политики подходит к концу, и мы полагаем, что Банк России, отмечая увеличение среднесрочных проинфляционных рисков, будет крайне осторожен в отношении возможности дальнейшего снижения ключевой ставки. В этой связи внимание инвесторов смещается на инструменты со встроенной страховкой от роста процентных ставок. Речь идет об облигациях-флоатерах, купон у которых пересчитывается вслед за динамикой процентных ставок в экономике, - пишет аналитик отдела макроэкономического анализа Алексей Ковалев. - Если рассматривать базовый сценарий развития событий (фактическая ключевая ставка сложится в середине прогнозного диапазона регулятора), то инвестирование в облигации с переменной ставкой купона позволяет наряду с защитой от процентного риска получить и вполне конкурентоспособный уровень доходности - на горизонте ближайших 12 месяцев на уровне 7,5%, что равняется доходности ОФЗ с фиксированным купоном (серии 25084 с погашением в октябре 2023 года). В этой связи мы полагаем, что определенная часть портфелей инвесторов в текущих условиях должна быть непременно отведена под этот инструмент. Мы подтверждаем рейтинг "покупать" для выпуска ОФЗ серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года (одна из самых ликвидных облигаций с переменным купоном)".

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